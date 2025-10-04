医師「発達は甘え」「叱るなら大声で」信じられない診察内容｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第52話をごらんください。

スクールカウンセラーに紹介状を書いてもらい、いよいよ大きな病院を受診することができましたが...。

発達障害は甘え。まさか医師にこんな言葉をかけられるとは驚いたことでしょう。わが子の発達に悩み病院を受診するまでに、親がどれほど葛藤したのか、この漫画に出てくる医師は考えないのでしょうか。



医師は「コラ！」と大声を上げながら、もっつんさんに叱り方をレクチャー…。誰でも驚いてしまうような診察です。

