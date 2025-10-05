「汚い顔でモノを売るな」「デパートに言えばクビよ」と脅迫！接客中に暴言を吐くモラハラ客の異常な行動【作者に聞く】
執拗に絡んでくる人や説教をしてくる人などによる、顧客からの迷惑行為をカスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と言う。単なるクレームはサービスの不満や改善点を伝えるものだが、カスハラは客の個人的な感情によるものだ。今回は、感情のままにスタッフへ暴言を吐く客と、その対応を描いたタジマオオカさん(@pu92yu)の漫画「かすはら物語」を紹介する。
販売員のタジマオオカさんは、カスハラの被害に遭うことが多かった。「こんなマズそうなもん売れないでしょ」「汚い顔でモノを売るな」「売れるために言ってあげてんだよ。お礼を言いなさい」など、度を超えた暴言や横柄な態度、無茶な要求をされたことがあったという。
初対面の人に、なぜここまで言われなければならないのか？タジマさんは疑問に思ったそうだ。さらに、1人のスタッフがターゲットになると、ほかのスタッフは知らないフリをしてそっと離れていくという。タジマさんに、リアルなカスハラを漫画にしようと思った理由を聞いた。
■カスハラに遭いやすい人の共通点
タジマさんは接客の仕事が好きで続けているが、「これは自分とその周りにだけ起こっている出来事なのかな？」と何年も気になっていたという。SNSに漫画を上げたことがきっかけで、ずっと抱えていた疑問を形にしたそうだ。
カスハラに遭いやすい人には、何か共通点があるのだろうか。「具体的に『こういう人』と明言するのは難しいのですが、感覚としては『声をかけやすい人』でしょうか」とタジマさんは話す。たとえば、「今の時刻」といったちょっとしたことを聞きたいとき、声をかけにくい店員と聞きやすい店員がいるが、後者のほうが絡まれやすい傾向にあると感じるという。
「カスハラで仕事を辞めてしまう人も多いですか？」という問いには、「一概には言えないのですが、接客経験が少ない人が激しく怒鳴られてしまうと翌日から出勤できないということはあります」と答える。過度なクレームが決定打となり辞めた人もいたそうだ。バックヤードや従業員用のトイレで泣いてしまうスタッフも多いという。
■取材提供：タジマオオカ(@pu92yu)
