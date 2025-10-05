STARTO ENTERTAINMENTは10月4日、警視庁に逮捕されたアイドルグループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太容疑者（29歳）について、活動休止を発表した。



事務所の公式サイトに掲載された「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」では、「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」と報告。



そして「ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と活動休止を発表した。

草間リチャード敬太容疑者は4日、東京・新宿区のビル出入り口で、下半身を露出していたとして、公然わいせつの疑いで逮捕。当時、酒に酔った状態だったと伝えられている。



Aぇ!groupはSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループで、2019年に結成。2024年5月にCDデビューしている。