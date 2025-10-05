米大リーグ機構（ＭＬＢ）は４日（日本時間５日）、地区シリーズに残った８チームの中から選出して強打者をランク付けする「ヒッターパワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位に輝いた。

大谷は今季、６月に投手復帰しながらもリーグ２位で自己最多を更新する５５本塁打。ＯＰＳ１・０１４、１４６得点などはリーグトップの数字を残した。レッズとのワイルドカードシリーズでも第１戦に初回先頭弾を放つなど２本塁打でチームの快勝に貢献。第２戦でも試合の流れを決める適時打を放った。

地区シリーズに残ったチームの打者のみのランキングとは言え、２位以下には強打者がズラリ。２位は５３本塁打を放ったジャッジ（ヤンキース）、３位は大谷を抑えて本塁打王に輝いた２冠のシュワバー（フィリーズ）、４位には６０本塁打を放ったローリー（マリナーズ）が入った。

５〜１０位はスプリンガー（ブルージェイズ）、ベッツ（ドジャース）、スタントン（ヤンキース）、ハーパー（フィリーズ）、ロドリゲス（マリナーズ）、フリーマン（ドジャース）。強打者を抑えて大谷がトップに立った。ナ・リーグ東地区王者のフィリーズと対戦する地区シリーズも大谷の打撃には大きな注目が注がれている。

一方で、この日の第１戦は、ポストシーズン自身初登板となる先発のマウンドにも上がる。二刀流での世界一へ、注目度は増すばかりだ。