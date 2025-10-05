乃木坂46・田村真佑、ドラマ『ふたりエスケープ』に出演！ 岩本蓮加＆冨里奈央が聴くラジオのDJ役
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がダブル主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪ほか）に、乃木坂46の田村真佑が出演することが決定。岩本演じる先輩、冨里演じる後輩が聴くラジオ番組のDJ役を演じる。
【写真】岩本蓮加が無職の先輩、冨里奈央が漫画家の後輩に！ 『ふたりエスケープ』第1話場面写真ギャラリー
本作は、田口囁一による漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を実写化。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディだ。
主演を務めるのは、ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央。無職でゲーム好きの「現実逃避のプロ」として、追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本蓮加。日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里奈央が演じる。冨里は、本作が地上波ドラマ初出演の主演作となる。
このたび、後輩（冨里）の推しの声優で、後輩と先輩（岩本）がよく聴いているラジオ番組のDJを務める伊集院あかり役として、乃木坂46・田村真佑の声の出演が解禁となった。
田村は「声のみの出演ということで普段より言葉にのる感情がより伝わるように意識しながら収録に挑ませていただきました。とてもほのぼのとしていて思わずクスッと笑ってしまうような作品に出演することができ幸せです」とコメントしている。
ドラマ『ふたりエスケープ』は、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、TVQ九州放送にて毎週土曜25時、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分放送。テレビせとうちにて10月5日より毎週日曜24時50分（※初回のみ1時間下押し）、テレビ北海道にて10月9日より毎週木曜25時30分放送。テレビ大阪での放送後、Leminoプレミアムにて独占配信。
