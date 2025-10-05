◇明治安田J1リーグ第33節 京都1−1川崎F（2025年10月4日 サンガS）

京都はホームで川崎Fと1―1のドローに終わった。悲願のリーグ初優勝へ向けて足踏みとなったが、それでも守備陣の奮闘で首の皮一枚つながった。

先制点を許した直後の前半10分過ぎ。MF福岡慎平が負傷してピッチに倒れ込んだ時、恒例となっている全員による自陣での円陣が組まれた。DF宮本優太は「相手は得点力があるけど、最小失点に抑えていこう、と。チームメートとも“1（失点）で終わらせれば大丈夫だ”という話もしていた」という。その意思統一の真骨頂は、後半8分だった。

CKからのカウンターで1対1のピンチを作られたが、スピードを乗らさせない距離間で相手をディレイ。味方の帰陣を待ち、シュートを打たれる前に防いだ。またGK太田岳志は左手一本で直接FKをセーブ。チームとして9試合連続複数失点なしと踏ん張った。

宮本は「これが大きい勝ち点1になるかどうかは今はまだ分からない」と渋い表情を浮かべたが、2点目を決められていたら試合を決定づけられていた可能性がある。残り5試合。より1点の重みが増す中、瓦解しない守備力があるのは救いだ。