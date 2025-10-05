◇地区シリーズ第1戦 カブスーブルワーズ（2025年10月4日 ミルウォーキー）

カブスは4日（日本時間5日）、敵地でブルワーズと対戦する。地区シリーズ第1戦を前にクレイグ・カウンセル監督（55）が会見を行った。

以下、カウンセル監督の一問一答。

――ボイドを中3日で起用。

実際のところ、マシュー（ボイド）が第1戦のベンチに戻ってきた時点で、彼自身もこの試合に投げるつもりだったと思うし、我々もそう考えていた。そんな感じで話が進んでいった。確かに木曜の夜にブルペンで肩を作ったが、それも試合後に投げるか？という話になって、「そんなの無意味だからやめとけ」って止めた。試合後に「お前に肩作らせたのは、試合後に投げさせないためだった」って冗談言ったくらい。普通に90球くらい投げていたら、こんな起用は考えないけど、今回は投球数が少なかったから回復できるだろうと思った。実際、彼もそれをわかっていた。

――ボイドのポストシーズンでのアプローチ、特に第1戦で印象に残ったこと。

彼が「自分らしくいる」ことだよ。それが一番大事。自分の強みを信じて、それを出す。それをやってくれると信じてるし、それが第1戦での彼の投球だった。彼は試合をいい位置まで持っていってくれた。もちろん、実行力が必要だし、相手はいいチームだ。でも、彼は自分のスタイルで勝負する選手だ。

――ポストシーズンでは積極的な継投が必要だが、今回のシリーズはオフ日が多いことで、さらに積極的にブルペンを使える。

そうだね。前のシリーズで投げた投手たちの中には、まだ疲労が残ってる選手もいる。それは無視できない。でも、月曜（次の試合）にはもう問題ないはず。だから、今日に関しては、以前のシリーズのようには動けない部分もあるけどね。ただ、オフ日が多いと、ブルペンの使い方は間違いなく大きく変わる。5試合中に3日のオフがあるってのは、リリーフの使い方にとても多くの影響を与えるし、先発の起用法も変わってくる。