ヤクルトの来季の1軍ヘッドコーチに現1軍外野守備走塁兼作戦コーチの松元ユウイチ氏（44）が、2軍監督に現2軍総合コーチの城石憲之氏（52）が就任する見通しであることが4日、分かった。既に池山隆寛2軍監督（59）の1軍昇格が内定しており、こちらは週明けにも正式発表される見込み。57勝79敗7分けの5年ぶり最下位からの再建を両参謀が支える。

松元コーチは16年に2軍打撃コーチに就任。22年からはヘッド格の1軍作戦コーチ、24年からは1軍外野守備走塁兼作戦コーチとして高津監督を支えてきた。今春にはブラジル代表監督として26年WBCの予選の指揮を執り、本戦出場に導いた。現有戦力の特徴や課題を熟知する。

城石コーチは現役時代はヤクルトで選手会長も務め、引退後は日本ハムとヤクルトでコーチを歴任。23年WBCでは侍ジャパンの内野守備・走塁兼作戦コーチを務め、世界一に貢献した。24年から2軍総合コーチとして池山監督を支え、若手を熟知しており、1、2軍の連携が取りやすいメリットがある。また、今季限りで現役を引退し、コーチ就任を打診されている川端も入閣する見通しだ。

◇松元 ユウイチ（まつもと・ゆういち）1980年12月18日生まれ、ブラジル・サンパウロ出身の44歳。ワシントン・ルイス州立高から野球留学生として99年にヤクルト入団。外野手として当初は外国人登録だったが、04年に日本国籍を取得した。15年に現役引退。通算546試合で打率・263、11本塁打、115打点。16年に2軍打撃コーチに就任し、1軍打撃コーチやヘッド格の作戦コーチなどを歴任。22年7月には新型コロナ感染の高津監督に代わり、監督代行を務めた。

◇城石 憲之（しろいし・のりゆき）1973年（昭48）4月17日生まれ、埼玉県出身の52歳。春日部共栄から青学大を中退後、94年ドラフト5位で日本ハム入団。98年にトレードでヤクルトに移籍し、09年に現役引退。堅守の内野手として通算817試合で打率・234、25本塁打、133打点。10〜14年にヤクルトの内野守備走塁コーチを務め、15〜21年は日本ハムの打撃コーチなどを歴任。22年に2軍コーチとしてヤクルトに復帰した。