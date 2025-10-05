ヤクルト・嶋基宏ヘッドコーチ（４０）と、杉村繁打撃コーチ兼スコアラー（６８）が今季限りで退団することが４日、分かった。嶋コーチは、楽天を戦力外となった１９年オフにヤクルトに移籍。２２年に現役を引退し、２３年から１軍バッテリーコーチ、２４年にヘッド兼バッテリーコーチとして高津監督を支えてきた。

５位に終わった昨季終了後、自身の進退について悩んでいた中で強く慰留してくれた指揮官への思いもあって残留。しかし、３年連続Ｂクラスに沈んだことに加え、高津監督も退任するにあたり、自らも引責辞任する意思を固めたとみられる。

一方の杉村コーチは、１４年から１軍打撃コーチに就任した。選手を飽きさせない指導方針を基に、ソフトボールを使用して行うティー打撃など、数多くの打撃練習法を発案。現役時代に日米通算２７３０安打をマークした青木（現ＧＭ特別補佐）、通算３１１本塁打の山田、令和の３冠王・村上らチームの主軸を担ってきた強打者の育成に尽力してきた。

早ければ週明けにも池山隆寛新監督（５９）の就任が正式発表される見込み。コーチ陣の刷新も行い、来季に向けた組閣も着々と進められそうだ。

◆嶋 基宏（しま・もとひろ）１９８４年１２月１３日、岐阜県生まれ。４０歳。中京大中京を経て、国学院大に進学。２００６年大学生・社会人ドラフト３巡目で楽天に入団。１３年に球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。１０、１３年にはベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞。１９年オフに楽天を戦力外となり２０年にヤクルト移籍。２２年限りで現役引退。通算１４４１試合で打率２割４分、２６本塁打、３１５打点。右投右打。１７９センチ、８４キロ。