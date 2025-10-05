¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Åè¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡¡ÀÄÌÚ¡¢»³ÅÄ¡¢Â¼¾å¤é°é¤Æ¤¿¿ùÂ¼1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤âÂàÃÄ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅè´ð¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê40¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤éÂàÃÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï³ÚÅ·¤ÇÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¡£2013Ç¯¤ÎµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¼«Í³·ÀÌó¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ÆÂàÃÄ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿2022Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2023Ç¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á·óºîÀïÊäº´¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤Ï¥Ø¥Ã¥É·ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÀìÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùÂ¼ÈË1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê68¡Ë¤â·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÂàÃÄ¤¹¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢µåÃÄ¹Êó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥ÁÊäº´¤Ë½¢Ç¤¡£2007Ç¯¤Þ¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¡¢2008¡Á2011Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡£2013Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢½ä²ó¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤ä»³ÅÄÅ¯¿Í¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤é¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡þÅè¡¡´ð¹¨¡Ê¤·¤Þ¡¦¤â¤È¤Ò¤í¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃæµþÂçÃæµþ¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£13¡Á17Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤«¤é½é¤ÎÏ«ÁÈÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£2010¡¢2013Ç¯¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£2011Ç¯¤È2013Ç¯¤ËÅÄÃæ¾Âç¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»1441»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦240¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢315ÂÇÅÀ¡£