フランクフルトvsバイエルン スタメン発表
[10.4 ブンデスリーガ第6節](コメルツバンク・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 5 A. Amenda
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 23 サシャ・ブイ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 30 C. Kiala
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります