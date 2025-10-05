[10.4 ブンデスリーガ第6節](コメルツバンク・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 5 A. Amenda

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 23 サシャ・ブイ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 30 C. Kiala

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります