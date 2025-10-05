柏のストライカー垣田裕暉の献身「100パーセントでやるのが自分の持ち味」
[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]
ルヴァン杯準々決勝を含めて、今シーズン4度目の対戦となる柏レイソルと横浜FM。5月に日産スタジアムで行われたJ1第14節、9月のルヴァン杯準々決勝第1戦、第2戦をそれぞれ、2-0、4-1、1-0で勝利している柏は、1-0で勝利をおさめて、シーズン4連勝を飾った。過去にも、2014年、2013年、2007年など、同シーズンに4度の対戦を重ねた年はあったが、どちらかが4連勝を飾ったことはなかった。
FW垣田裕暉は「自分たちのやりたいことが表現できてる」とその要因を語る。「同じ相手と何度やっても負けないのは強さだと思いますし、その強さを今は持っているんじゃないかなと思います」と胸を張った。
ここまで全33試合に出場している垣田は、リカルド・ロドリゲス監督にとってのファーストチョイス。FW細谷真大をおさえて26試合で先発を飾っている。攻撃時は最前線で体を張ってボールを支配するサッカーの起点となり、守備時は最前線から2度追い、3度追いでプレッシャーをかける。今シーズンの総スプリント回数ランキングを見ると、1位須貝英大(京都、577回)、2位久保藤次郎(柏、569回)に次ぐ、3位(547回)に垣田がランクインしている。
「守備だったり、体はったり、競り合いだったりっていうのは、勝てる負けるはありますけど、それを100パーセントでやるのが自分の持ち味ですし、それをサボって負けるのと、突っ込んで負けるのでは、やっぱりボールがこぼれるところも違う。そこは自分の役割だと思うので、そういうところをサボらずに。本当に細かいし、誰が見てるかわからないところですけど、それをやり続けられたらなと思います」
その献身性は森保一日本代表監督も評価するところだろう。7月のE-1選手権で日本代表に初選出されると、「いつもやっていることをやってくれ」と森保監督から言われたという。
この日の勝利で、柏は5試合ぶりに勝ち点3を獲得し、勝ち点を60にのばした。同勝ち点に京都、神戸が並んでおり、京都には得失点差(+22)で及ばないものの、同得失点差(+15)の神戸を得点数でうわまわり(柏48、神戸43)、3位に位置している。5日に試合を残す首位・鹿島との勝ち点差は「4」に迫った。
「引き分けも負けに等しいぐらいの状況じゃないですか。そういった位置で戦えるのは、すごいプレッシャーもありつつ、モチベーションもありつつ、いい雰囲気でやれているなと思います」
残すところあと5節。柏の次節は18日、敵地でG大阪と対戦する。
(取材・文 奥山典幸)
