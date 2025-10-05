乃木坂46田村真佑、ラジオ番組DJ役 岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」出演解禁【本人コメント】
【モデルプレス＝2025/10/05】乃木坂46の田村真佑が、岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）に出演することが解禁された。
【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
この度、後輩の推しの声優で、後輩と先輩がよく聴いているラジオ番組のDJを務める伊集院あかり役として田村の声の出演が解禁となった。（modelpress編集部）
声のみの出演ということで普段より言葉にのる感情がより伝わるように意識しながら収録に挑ませていただきました。とてもほのぼのとしていて思わずクスッと笑ってしまうような作品に出演することができ幸せです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ
◆田村真佑「ふたりエスケープ」出演解禁
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
◆伊集院あかり役／乃木坂46田村真佑コメント
声のみの出演ということで普段より言葉にのる感情がより伝わるように意識しながら収録に挑ませていただきました。とてもほのぼのとしていて思わずクスッと笑ってしまうような作品に出演することができ幸せです。
【Not Sponsored 記事】