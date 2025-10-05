乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める連続ドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪）に、乃木坂46の田村真佑が声で出演していることが発表された。

参考：岩本蓮加＆冨里奈央が夜の街を散策 『ふたりエスケープ』新ビジュアル＆トレーラー公開

田口囁一の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作の本作は、可愛いが取り柄の無職の“先輩”と〆切に追われる漫画家の“後輩”が繰り広げる“現実逃避”コメディ。

主演を務めるのは、ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本と冨里。無職でゲーム好き、“現実逃避のプロ”として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。

田村が演じるのは、後輩（冨里奈央）の推しの声優で、後輩と先輩（岩本蓮加）がよく聴いているラジオ番組のDJを務める伊集院あかり。声の出演について田村は「普段より言葉にのる感情がより伝わるように意識しながら収録に挑ませていただきました。とてもほのぼのとしていて思わずクスッと笑ってしまうような作品に出演することができ幸せです」とコメントしている。

【乃木坂46 田村真佑（伊集院あかり役）コメント】声のみの出演ということで普段より言葉にのる感情がより伝わるように意識しながら収録に挑ませていただきました。とてもほのぼのとしていて思わずクスッと笑ってしまうような作品に出演することができ幸せです。

（文＝リアルサウンド編集部）