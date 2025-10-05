マンUが今季初の完封勝利！ マウントとシェシュコの得点でサンダーランドを退ける
プレミアリーグ第7節が4日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとサンダーランドが対戦した。
ルベン・アモリム監督2シーズン目を迎えるマンチェスター・ユナイテッドは、今季も厳しい道のりに。リーグ戦6試合を消化し、ここまで2勝1分3敗の14位と、ルベン・アモリム監督の進退も徐々に騒がれて始めている。一方、昇格組のサンダーランドは勝ち点「11」を獲得し、現在6位。4試合負けなしと好調をキープしている。
最初に試合を動かしたのはマンチェスター・ユナイテッド。8分、ブライアン・ムベウモのクロスをメイソン・マウントが柔らかいタッチでトラップ。マウントはインサイドキックでボレーシュートを放ち、ネットを揺らした。
その後も攻め立てるマンチェスター・ユナイテッドは、ムベウモやブルーノ・フェルナンデスがミドルシュートを放つなど、追加点を目指す。しかし、サンダーランドのGKロビン・ローフスが再三にわたりビッグセーブを披露する。すると30分、マンチェスター・ユナイテッドが待望の2点目を奪う。敵陣奥深くからのロングスローが流れると、ボールはベンヤミン・シェシュコの足元へ。シェシュコはダイレクトで合わせ、スコアを2−0とする。
2点のビハインドを背負ったサンダーランドは前半アディショナルタイムにマンチェスター・ユナイテッドのゴールを脅かすも、得点には至らず。2−0で試合を折り返す。
後半に入り72分、サンダーランドは右サイド奥深くまで侵入したノルディ・ムキエレがDFラインとGKの間に鋭いクロスを送る。しかし、このボールに合わせることはできず、2点差が重くのしかかる。その後、再びサンダーランドにチャンスが訪れるも、この試合がクラブデビュー戦となったGKセンヌ・ラメンスが足を閉じてのセーブを披露する。
マンチェスター・ユナイテッドは後半、カウンターからチャンスを作りかけるも、3点目を挙げることはできず。しかし、試合はそのまま終了し、マンチェスター・ユナイテッドが2−0で勝利を収めた。
次戦、マンチェスター・ユナイテッドは19日にリヴァプールと、サンダーランドは18日にウルヴァーハンプトンとそれぞれ対戦する。
【スコア】
マンチェスター・ユナイテッド 2−0 サンダーランド
【得点者】
1−0 8分 メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）
2−0 30分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）
