¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥µ¥«¡õ¥é¥¤¥¹ÃÆ¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë´°¾¡¡ÄÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¡È0¡É¤ËÍÞ¤¨»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âè3Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×º¹¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é1¾¡4ÇÔ¤È¶ìÀï¡£¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¡£12Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤Ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊü¤Ã¤¿¥¨¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢ÏÈ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬Áê¼ê¤È¾×ÆÍ¤·¡¢º¸Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¸å¡¢10Ê¬¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤â29Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¸òÂå¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿38Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊø¤¹¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢64Ê¬¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥«¤Ï±¦¤Ë½³¤ê¹þ¤ßPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ê¡¼¥É2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡81Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÁË»ß¤¹¤ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤«¤éCK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎCK¤Ë¥«¥é¥à¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î³°¤ØÈô¤Ö¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬»î¹ç¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤·¤Æ2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò¡È0¡É¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö16¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï18Æü¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï20Æü¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡2¡Ý0¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
2¡Ý0¡¡67Ê¬¡¡¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âè3Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×º¹¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é1¾¡4ÇÔ¤È¶ìÀï¡£¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬Áê¼ê¤È¾×ÆÍ¤·¡¢º¸Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¸å¡¢10Ê¬¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤â29Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¸òÂå¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿38Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊø¤¹¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢64Ê¬¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥«¤Ï±¦¤Ë½³¤ê¹þ¤ßPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ê¡¼¥É2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡81Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÁË»ß¤¹¤ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤«¤éCK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎCK¤Ë¥«¥é¥à¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î³°¤ØÈô¤Ö¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬»î¹ç¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤·¤Æ2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò¡È0¡É¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö16¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï18Æü¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï20Æü¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡2¡Ý0¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
2¡Ý0¡¡67Ê¬¡¡¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¤¥¹¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡ª
ÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë🎉— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) October 4, 2025
¹¶·â¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥¨¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â#¥é¥¤¥¹ ¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¨¤µ¤º
¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù🔴
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè7Àá#¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë v #¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àhttps://t.co/CU8InFYQw1 pic.twitter.com/gnkizoWyxB