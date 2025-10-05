自民党新総裁に高市早苗氏　初の女性総裁誕生

自民党総裁選挙の投開票が行われ、高市早苗前経済安全保障担当相が新たな総裁に選ばれました。

自民党総裁に女性が就任するのは初めてです。

1回目の投票では候補者5人のいずれも過半数の票を得られず、1位の高市氏と2位の小泉農林水産相による決選投票が行われた結果、156票の小泉氏を185票の高市氏が制しました。

高市新総裁：

自民党の景色を少し変えることができるんじゃないかと思っている。明るく元気に前向きに、ひたむきに、懸命に働く姿を多くの国民に見ていただけるよう誠心誠意がんばっていく。

就任会見で高市新総裁は、まず「何としても物価高対策に力を注ぎたい」と述べた上で、消費税減税についても「選択肢として放棄しない」との考えを明らかにしました。

また、連立政権の枠組み拡大については、憲法改正や外交・安全保障、財政など、政策の一致を重視する考えを示しています。

人事に関しては、総裁選を戦った小泉氏、林氏、小林氏、茂木氏について「全員もちろん活躍していただく」と述べ、党執行部などに起用する方針を表明しましたが、麻生派をはじめ自らを支持した議員をどう処遇するか、手腕が問われます。

一方、10月中旬に召集される見通しの臨時国会の冒頭で首相指名選挙が行われますが、現時点で野党は統一した投票行動を取れる見通しが立っておらず、高市新総裁が憲政史上初の女性首相に選ばれる公算が大きくなっています。