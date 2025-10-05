YOLU♡数量限定「世界の星空を巡る旅」シリーズ10月1日発売

ナイトケアブランドYOLUから、数量限定「世界の星空を巡る旅」シリーズが2025年10月1日より全国発売♡バスタブレットはルイボス6錠入り1,760円（税込）ほか、アソートやヘアケアセットも展開。カナダ・イタリア・ナミビアの夜空をイメージした香りと湯色で、非日常のバスタイムを楽しめます♪自宅で特別な癒しの時間を過ごしたい方におすすめです。

世界の星空をイメージした香りと湯色

シリーズは3つに分かれます。

まずは、カナダの夜空をイメージした「カームナイトリペア」ライラックヴェールの香りと、イタリアの夜空の「リラックスナイトリペア」トワイライトベルガモット。

そしてナミビアの夜空の「ディープナイトリペア」ダスクルイボスの香り。

日常を忘れる幻想的な香りと湯色で、バスタイムが贅沢な癒しの時間に♡

バスタブレット＆ヘアケアで夜間美容

バスタブレット

シャンプー・トリートメント

バスタブレットは重炭酸1配合でお湯が体を芯まであたため2、乾燥肌もネムノキ樹皮エキス3でうるおいをキープ。ヘアケアセットはナイトキャップセラム1配合で睡眠中の髪を補修し、夜間の頭皮乾燥も防止。

バスタブレット6錠入り1,760円（税込）、ヘアケアセットは3,080円～3,300円（税込）で販売です♪

*1 炭酸水素Na（基剤）

*2 温浴効果による

*3 保湿成分

*1 ポリクオタニウム-61（保湿成分）

全国バラエティショップ＆ECで順次発売

バスタブレット

ヘアケアセット

バスタブレットは10月1日よりPLAZA・LOFT（一部除く）やECサイトで先行発売。

10月16日より公式オンラインストアや楽天市場など、10月31日から全国バラエティショップ・ドラッグストアで順次発売。

ヘアケアセットも同日程で発売され、オンライン・店頭どちらでも手軽に購入できます♡

YOLU♡数量限定で叶える星空バスタイム

YOLUの数量限定「世界の星空を巡る旅」シリーズは、1,760円（税込）～のバスタブレットや3,080円～3,300円（税込）のヘアケアセットで自宅に非日常の癒しを♡

カナダ・イタリア・ナミビアの夜空をイメージした香りと湯色、ナイトキャップセラム*1配合で睡眠中も髪と肌をしっかりケア。忙しい毎日を忘れ、贅沢なナイトケアタイムを楽しめます♪