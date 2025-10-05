高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け中国政府は「積極的で理性的な対中政策を期待する」とする談話を発表しました。

中国外務省は4日発表した談話の中で「歴史や台湾をめぐる問題での政治的な約束を守ることを望む」と述べました。高市氏は台湾との関係を重視する姿勢を見せており台湾問題などをめぐり中国の立場を尊重するよう釘を刺したかたちです。その上で、「積極的で理性的な対中政策をとり、戦略的互恵関係の全面的な推進を実行に移すことを望む」としています。

一方、アメリカのニューヨーク・タイムズは「女性議員が著しく少ない日本において画期的な出来事となる、日本初の女性首相になる道を歩み始めた」と伝えました。一方で、「彼女の当選は日本における右翼思想の人気の高まりを象徴していると言えるかもしれない」との見方を示すと共に「トランプ主義が突如アジアに到来した」とする専門家の分析を紹介しています。また、ウォール・ストリート・ジャーナルは「外交政策と社会問題に関する保守的な見解はトランプ氏とある程度の思想的な親和性がある」としてトランプ氏との信頼関係の構築に役立つ可能性があるとの見方も伝えています。