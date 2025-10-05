【今日の献立】2025年10月5日(日)「簡単！豚肉の生姜焼き ハチミツが隠し味」
メインと副菜は同時進行も可能です。忙しい平日におすすめな献立です。
【主菜】簡単！豚肉の生姜焼き ハチミツが隠し味
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：309Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）豚ロース肉 (薄切り)8枚
＜調味料＞
酒 大さじ1
ハチミツ 大さじ1
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 大さじ2
ショウガ (すりおろし)1片分
サラダ油 小さじ2
キャベツ (せん切り)1/8個分
水菜 1株
【下準備】ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。水菜は長さ3〜4cmに切り、水に放ってザルに上げ、キャベツと合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肩ロース肉を炒め、焼き色がついたら、＜調味料＞を加えて全体にからめる。
©Eレシピ
2. 器にキャベツと共に盛り合わせ、残った＜調味料＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】カボチャのチーズ焼き
カボチャとチーズの相性が抜群。お酒にも合う一品です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）カボチャ 1/8個
ベーコン 2枚
スライスチーズ (とろけるタイプ)2枚
粗びき黒コショウ 少々
サラダ油 小さじ1
【下準備】カボチャは種とワタを取り、皮付きのまま薄切りにする。ベーコンはみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を弱火で熱し、カボチャを並べ両面に焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. (1)にスライスチーズ、ベーコンを散らして蓋をし、チーズが溶けたら器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ナメコと納豆のみそ汁
ナメコと納豆のWのトロトロ食感が美味しいみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：65Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ナメコ 1/2袋
納豆 (ひきわり)1パック だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】ナメコはザルに上げてサッと水洗いする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったらナメコ、納豆を加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったらみそを溶き入れ、煮たつ直前に火を止める。器に注ぎ、刻みネギを散らす。
©Eレシピ