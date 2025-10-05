プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単！豚肉の生姜焼き ハチミツが隠し味」 「カボチャのチーズ焼き」 「ナメコと納豆のみそ汁」 の全3品。
メインと副菜は同時進行も可能です。忙しい平日におすすめな献立です。

【主菜】簡単！豚肉の生姜焼き ハチミツが隠し味


調理時間：20分
カロリー：309Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

豚ロース肉  (薄切り)8枚
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  ハチミツ  大さじ1
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  大さじ2
  ショウガ  (すりおろし)1片分
サラダ油  小さじ2
キャベツ  (せん切り)1/8個分
水菜  1株

【下準備】

ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。水菜は長さ3〜4cmに切り、水に放ってザルに上げ、キャベツと合わせておく。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肩ロース肉を炒め、焼き色がついたら、＜調味料＞を加えて全体にからめる。

2. 器にキャベツと共に盛り合わせ、残った＜調味料＞をかける。

【副菜】カボチャのチーズ焼き
カボチャとチーズの相性が抜群。お酒にも合う一品です。

調理時間：15分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
ベーコン  2枚
スライスチーズ  (とろけるタイプ)2枚
粗びき黒コショウ  少々
サラダ油  小さじ1

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、皮付きのまま薄切りにする。ベーコンはみじん切りにする。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を弱火で熱し、カボチャを並べ両面に焼き色がつくまで焼く。

2. (1)にスライスチーズ、ベーコンを散らして蓋をし、チーズが溶けたら器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

【スープ・汁】ナメコと納豆のみそ汁
ナメコと納豆のWのトロトロ食感が美味しいみそ汁です。

調理時間：10分
カロリー：65Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ナメコ  1/2袋
納豆  (ひきわり)1パック だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

ナメコはザルに上げてサッと水洗いする。

【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったらナメコ、納豆を加える。

2. 再び煮たったらみそを溶き入れ、煮たつ直前に火を止める。器に注ぎ、刻みネギを散らす。

