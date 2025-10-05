ドジャースの地区シリーズ（Ｓ）第１戦のフィリーズ戦が、４日（日本時間５日午前７時３８分）に敵地で行われる。佐々木朗希投手（２３）は、今後も抑えを務める見通しであることをロバーツ監督が明言した。

＊ ＊ ＊

覚悟はできている。大谷に続いて会見した佐々木が、地区Ｓへの決意を示した。ロバーツ監督からは再び抑え起用の可能性を示された１６５キロ右腕は「任せられたところを精いっぱい投げて、チームのためになれれば」と力強く口にした。

マイナーを含め、救援転向後は５登板連続で１回無失点と好調が続く。１日のＷＣＳレッズ戦では４点差の９回を、今季自己最速１０１・４マイル（約１６３・２キロ）で１回完全。「自信を持って挑めている」と手応えを得た。ロバーツ監督は今後、セーブシチュエーションでの起用について「そうなるだろう。大舞台にのまれるような兆候は一切ない。どんな場面で彼を起用しても自信を持てる」と信頼。強打のフィリーズ相手に、再び９回のマウンドを託される可能性が高まった。

５月から約４か月、右肩痛で離脱。「レベルの高さを感じる以前に自滅するような形で苦しんでいた。今年、それ（メジャー登板）ができないかもしれないという覚悟の中でリハビリを行っていた」と苦しんだ期間を回想。本拠でロッカーが隣の大谷からは「『早く投げんかい！』とかしか言われない」と冗談交じりにプレッシャーをかけられていたことも明かした。

ＰＳ限定の配置転換だが「毎試合毎試合、チームの力になれる面白さはある」とリリーフのやりがいを感じている。「まだまだ良くなる感覚はある」という“大魔神・佐々木”が２年連続世界一のキーマンになる。（安藤 宏太）