アメリカのトランプ政権が示したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐりイスラエルとイスラム組織ハマスの代表が隣国のエジプトに集まり5日から協議に入ると地元メディアが伝えました。中継です。

こちらエルサレムでは4日午後9時から人質の家族らが一刻も早い解放を求めて集会を予定しています。先ほどお話を伺った方は、「戦争が2年も続くとは思わなかった。とにかく1日も早く終わらせてほしい」と話していました。

トランプ政権による和平案をめぐっては新たな動きも出ています。

地元メディアによりますと、イスラエルとハマスの代表や中東問題を担当するアメリカのウィトコフ特使がエジプトのカイロに集まり、5日から協議に入るということです。双方は部隊などの撤退を協議するための地図も準備していると伝えられています。ただ、協議が一気に進展するかは予断を許さない状況です。

イスラエルは軍に対し、ガザ市での制圧作戦を停止するよう命じたとされていますが、地元メディアはトランプ大統領の攻撃中止要求の後もガザ市で数十回の攻撃があり、少なくとも20人が死亡したと報じています。

また和平案の中には「ハマスの武装解除」や将来のガザ地区の統治に「ハマスは一切関わらない」ことなどが盛り込まれていますが、これらの点でハマス側は譲らない可能性が高く、大きな火種になるとみられます。

この後始まる交渉が戦闘を終わらせる大きな一歩になるのか。2年近く続いた紛争の行方を左右する分かれ道に立っています。