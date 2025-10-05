【2025年10月5日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年10月5日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。
金運：☆☆☆｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。
仕事運：☆☆☆主張するよりも、聞き役に回ることを大切にするといい日。すると、結果的には自分の話を聞いてもらうこともできて、仕事が順調に穏やかに進んでいきます。普段はあまり話さない人に声をかけてみるのも、運気UPに！
健康運：☆☆☆今日はわくわくすることで日ごろの疲れが吹っ飛びそう。例えばドライブなどに友人を誘って、今まで行ったことのない観光地を訪れてみてはいかがでしょうか。爽快な気分は日々の気持ちを前向きに整えてくれるでしょう。
ラッキーアイテム：雑誌
ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆☆あなたの発言や行動に、周りから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。
恋愛運：☆☆☆恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。
金運：☆☆☆人付き合いで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。
仕事運：☆☆これまで以上に多くの人が、あなたの能力を認めてくれそうな運気です。仕事の成果だけでなく、気軽で楽しいコミュニケーションも、認めてもらえるきっかけに。雑談や笑い話も、たくさんしていいのだと思っていてください。
健康運：☆☆☆☆☆健康的で活力に溢れる1日。粘り強く、物事と正面から向き合うことができます。今日大きな仕事を与えられたら、それはチャンスだと思ってください。精一杯取り組むことができれば必ず成果が得られるでしょう。
ラッキーアイテム：香水
ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆☆今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。
恋愛運：☆☆☆☆これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！
金運：☆☆☆☆☆今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。
仕事運：☆☆☆温めてきた計画、タイミングを見計らっていたことは、今日動き出すのがベスト！想像よりもはるかに大きく発展してきそうです！周りに協力を求めるときには、何を考えているのか、包み隠さずにすべて話すことがポイント。
健康運：☆☆☆今日のあなたは感情的になりやすく、ストレスが溜まりやすい1日。人に会うときもイライラが顔に出てしまい、つまらない損をしてしまいそう。今日はなるべく余計なことは考えず、リラックスして過ごしましょう。
ラッキーアイテム：アニマルプリント
ラッキーカラー：ホワイト
<4位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
恋愛運：☆☆☆☆自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
金運：☆☆☆願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
仕事運：☆☆☆☆☆あなたのサポートのおかげでキラリと輝ける人がいそう！今日は、支え役に徹するつもりでいるといいでしょう。想像以上に感謝されるはず。また、真心を持って人に接するあなたを評価してくれる人もちゃんといますから、安心してください。
健康運：☆☆☆☆今日のあなたは生き生きしていて、他人からは魅力的に見えるでしょう。ダイエットやシェイプアップでさらに魅力をアップさせましょう。他人のアドバイスに答えるなど、他人のために尽くすのも今日がベストです。
ラッキーアイテム：充電器
ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆☆毎日の習慣になっているものに何か変化をつけてみると、気分も運気もグンとアップする1日。普段とは違う道を歩いたり、いつもは選ばない食べ物を試してみたりするのもいいでしょう。難しいことではなく、簡単にできることがポイント。
恋愛運：☆恋の相手の発言や態度に「許せない」と感じたり、恋の現状に「これではダメだ」と落ち込んだりするかも。まずは、時間が経てば気分は変わるのだと受け止めて。今日のところは、深く考えないくらいがちょうどいいでしょう。
金運：☆☆☆今後の経済状況を豊かにする情報が舞い込んできそうな運気！大切なのは、待っていないこと。自分から情報を探す行動を起こしてください。これまでとは違う稼ぎ方を考えてみると、より有益な情報にたどり着けそうです。
仕事運：☆☆☆☆真剣に取り組めば、自分で感じる以上に能力がUPする1日です。まずは力をつけたいと思っている仕事に、できるだけ多くの時間を使いましょう。そして、自分よりも経験値や能力が高い人から、素直に教わる姿勢を見せるのがポイント。
健康運：☆元気が出ない日。頭がボーッとしたまま何事にも集中できず、つまらないミスをおかしてしまいそうです。大きい仕事や家事は後回しにし、明日に備えて十分な休息と栄養をとるように心がけましょう。
ラッキーアイテム：ジャケット
ラッキーカラー：ネイビー
<6位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆日頃の自分の頑張りを、今日は思い切り褒めたりねぎらったりしましょう。すると、今の自分に自信が持てて、これからの自分に希望を抱ける運気です。ひとりで好きなことを思い切りするか、ごく親しい人とのおしゃべりがオススメ。
恋愛運：☆☆☆どんな相手とどんな恋愛をしたいのか、どんな魅力を身につけたいのか。それを自分の中で再確認すると、思っている以上に輝きが増す日です。また、できることは早速行動に移してください。恋の進展へと一歩近づけるはず。
金運：☆☆☆☆今日のお金の使い方次第で、お金との縁をとても強くできる運気です。大切なのは、自分自身に厳しくなること。まずは朝のうちに、今日1日の予算を明確にしてください。そして、それを必ず守る過ごし方をするといいでしょう。
仕事運：☆☆☆目標の達成が見えてきたり、｢いつか、やってみたい｣と、夢見ていた仕事と縁ができたりしそうな日です。何を目指しているのか自分の中で再確認し、周りの人にも話してみて。そして、続けてきた努力には、さらに力を入れると吉。
健康運：☆☆今日のあなたは暗い色より明るい色を身に着けたほうがよさそうです。元気が出てはつらつと1日を過ごすことができるでしょう。明るく振る舞うあなたに好感が生まれ、友人関係がより一層深まるかもしれません。
ラッキーアイテム：クリアファイル
ラッキーカラー：カーキ
<7位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
金運：☆☆貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
仕事運：☆☆今日ふと思いついたことが、やがて大きく発展するための糸口になる可能性大。非現実的だと感じたことでも、ひらめいたら、すぐに書き留めておくといいでしょう。また、海外のニュースに仕事のヒントが隠れている場合もあります。
健康運：☆☆☆行動力はありますが、無理は利かない日。体力が落ちているので、良かれと思って思いつきで取った行動が失敗を生んでしまいそうです。目標達成にはバランスのよい食事で体調を整えることから始めましょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
<8位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友達や知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。
金運：☆☆もっと上手にお金と付き合う実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。
仕事運：☆☆上司の上司や、権力のある人など、普段はあまり接することのない目上の人が注目してくれそうな日！｢いいところを見せよう｣｢しっかりしよう｣と考えないで。素直に喜んで、肩の力を抜いて話すと、仕事の未来はさらに明るくなります。
健康運：☆☆☆☆今日のあなたは気分が良く、前向きな1日を過ごせるでしょう。今までネガティブに考えていたことに対しても、やる気を持って取り組めそうです。勢いがあり充実した1日になるよう、今まで面倒だったことを思い出し、トライしてみましょう。
ラッキーアイテム：靴下
ラッキーカラー：ブラック
<9位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆大切にしている友達や仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。
金運：☆☆☆今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。
仕事運：☆☆一緒に働いている仲間と、これまで以上に強く心が繋がる運気です。｢なかなか言えないな｣｢言わないのが無難だな｣と感じることも、本音を伝えてみてください。周りの本音も前向きに受け止める心構えでいるとgood。
健康運：☆☆☆☆☆日ごろのストレスを感じないほど、気力に満ちた1日になりそうです。何でもできる気がするほど、気持ちも前向きになります。ランチは身近な人を誘って行くことがオススメです。皆に元気を与えることができ、周囲の雰囲気が明るくなるでしょう。
ラッキーアイテム：カメラ
ラッキーカラー：シーグリーン
<10位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆人に喜ばれる気遣いができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。
恋愛運：☆☆誰にでも優しくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人を分かりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットの中にありそうな運気。
金運：☆☆☆☆誰かに何かをもらったり、何かのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、｢これだけ得をした｣と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。
仕事運：☆☆☆☆☆周りの仲間を思いやれば、想像以上に喜んでもらえる仕事運。今日は、結果を出したり、仕事を進めたりすることよりも、仲間に真心を注ぐことを優先して。同情するときは思い切りしたほうが、人間関係にも仕事にもいい影響を与えます。
健康運：☆☆今日のあなたはやりたいことがあっても、実行するだけのパワーがありません。計画的なスケジュールを立てるなど、パワーをあまり使わず実行できるように工夫をしましょう。日ごろの疲れを癒やすことに専念するのもオススメです。
ラッキーアイテム：クリスタル
ラッキーカラー：ブルーグレイ
<11位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆普段は何とも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、美味しいものを食べたり、友達とおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運：☆☆普段は何とも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友達に聞いてもらうと〇。
金運：☆ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
仕事運：☆誰かの発言や行動に対して、反発したい気持ちが生まれるかもしれません。ただ、発言を始めると、言葉がキツくなりすぎる可能性が…。今日のところは、黙っているのが賢明な判断。すると、味方になってくれる人も出てくるでしょう。
健康運：☆☆今日は溜まったストレスがなかなか吐き出せない1日になりそう。また、感情的になりやすく、つまらないことで相手を傷つけてしまうかもしれません。マッサージなど体をほぐすと気分も落ち着きます。
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
<12位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆人の気持ちを汲み取るよりも、自分の気持ちを分かってほしいという思いが強くなりそうな運気。誰かに話す前に、心に浮かんだ感情を書き出してみて。「まずは自分自身に聞いてもらう」という時間を作ると、周りを思いやる余裕も出てきます。
恋愛運：☆☆☆☆☆いろいろなタイプの人から注目されそうな恋愛運！同僚や友達だった人が、熱い視線を注いでくることもあるでしょう。笑顔も驚く表情も、やや大げさにすると魅力も運気もUP！出会いの場では、小まめに鏡を見て身だしなみをチェックして。
金運：☆☆☆☆｢着ていて気分がいいし、人にも好印象を与える｣と感じる服装をすると、お金に関する有益な情報が入って来そうな運気です！大切なのは、美しい姿勢を保つこと。背筋を伸ばして、軽く肩を開いているといいでしょう。
仕事運：☆☆☆☆意見を持っていることについては、とことん強く主張したくなる仕事運。そのときに、言葉が鋭くなってしまう可能性もあります。ただ、仕事を始める前から、｢言葉も表情も態度も柔らかく｣と心がけていれば、トラブルを防げるはず。
健康運：☆☆☆日々のストレスや疲れが原因で情緒不安定な1日になりそうです。ちょっとしたことが原因で涙ぐんでしまうこともあるかもしれません。今日は友人と食事に出かけるなど気分転換をできるといいでしょう。
ラッキーアイテム：ラインストーン
ラッキーカラー：オレンジ
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
