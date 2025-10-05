クラブ公式サイトで発表

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間10月4日、日本代表MF鎌田大地が9月のクラブ月間最優秀選手賞に選ばれたことを発表した。

鎌田は9月のリーグ戦3試合にフル出場。サンダーランド、ウェストハム、リバプールとの各試合ではノーゴールに終わったが、合計5度のチャンスを創出し、17回のデュエル勝利を記録するなど攻守両面で存在感を放った。カラバオカップのミルウォール戦でも延長戦を含む120分間プレーし、PK戦では自らゴールを決めた。

特に印象的だったのは、本拠地セルハースト・パークで行われたリバプール戦（2-1）でのパフォーマンスだ。鎌田はこの試合でフィールドプレーヤー最多のパス成功数を記録し、90分間を通じてピッチを駆け回るアグレッシブなプレーで勝利の立役者となり、クラブ公式では「欠かせない存在」と称えられた。

今回のファン投票では鎌田が24.2%で1位に。DFクリス・リチャーズ、DFタイリック・ミッチェル（ともに21.0%）、キャプテンのDFマルク・グエイ（19.6%）らと激しい争いを制した。

鎌田は今回の受賞について「月間最優秀選手に投票してくださりありがとうございます。これからも一生懸命努力し、チームに貢献できるように頑張ります」とコメント。プレミアリーグ全体での月間最優秀選手にもノミネートされており、9月の個人賞2冠となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）