草間リチャード敬太容疑者を留置先が移送される 後部座席で前かがみで体折る 顔は見せず
5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、警視庁四谷署から留置先へ移送された。
【写真】Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者
草間容疑者を乗せた車は午後10時2分に四谷警察署から出た。草間容疑者は後部座席の真ん中で前かがみになり、顔は見せなかった。
東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕された。所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は、オリコンニュースの取材に「事実関係確認中」と回答した。
同日午後5時55分、TVerでは「10月3日(金)放送分「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」配信停止のお知らせ」と題し、「都合により、10月3日(金)放送分 フジテレビ「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」は配信を停止しました」と伝えた。また、Aぇ! groupの正門良規も自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日午後8時から予定していたインスタライブを中止を発表していた。
