¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¹À¥ô¥¡¡£Áµé½é¾º³Ê¤ÏÌÜÁ°¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£·Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£´Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹À¥ô¥¡Ê£²£²¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£¶£Ò£²ÏÈ¤Ç£³Ãå¡¢¸åÈ¾£±£²£Ò¤â£³ÏÈ¤Ç£±Ãå¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¡£¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆÏ¤²á¤®¤ë¡£Æó¤ÎÂ¤â¤¤¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£¹£´¡Ê£´Æü¸½ºß¡Ë¤È½é£Á£²µé¤Ø¤Ï¤â¤¦ÌÜÁ°¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡£Ä´À°ÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤â³Ð¤¨¤Æ½ÐÂ¤Î¤Ä¤±Êý¤È¤«¡¢¥¿¡¼¥ó´ó¤ê¤ÎÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ËÄ´À°¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÁª¹Í¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢£Á£²µé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ£¶ÅÀÁ°¸å¤Î¾¡Î¨¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀÎ¨£·°Ì¥¿¥¤¡£¾å°ÌÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£