【結論】しょうが焼きは鶏むねが最高。『鶏胸のスタミナ生姜焼き』にんにくマヨ風味

鶏むねでつくるスタミナ満点のしょうが焼き。にんにくとしょうがが効いた香味だれに、マヨネーズのコクとまろやかさが加わって最高！

淡白な鶏むねながら、元気がみなぎる味わいです。白いごはんをたっぷり用意して召しあがれ♪

『鶏むねのスタミナしょうが焼き』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
片栗粉……小さじ2

〈香味マヨだれ〉　
しょうがのすりおろし……1かけ分 　
にんにくのすりおろし……1/3かけ分 　
マヨネーズ……大さじ2 　
しょうゆ……大さじ1
みりん……大さじ1

サラダ油……大さじ1/2
好みでキャベツのせん切り……適宜

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

玉ねぎは幅1cmのくし形に切る。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの大きめの一口大のそぎ切りにして片栗粉をまぶす。

（2）鶏肉と玉ねぎを焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉と玉ねぎを広げ入れて3分ほど焼く。こんがりとしたら鶏肉を返し、玉ねぎはざっと混ぜてさらに1分ほど焼き、ともにいったん取り出す。

（3）たれをからめる

フライパンにたれの材料を入れて混ぜ、中火で熱しながら木べらで混ぜる。たれが透き通ってきたら（2）を戻し入れ、照りよくさっとからめる。器に盛り、好みでキャベツを添える。

パンチの効いた香味だれで、箸もご飯も止まらない。シャキッと香ばしい玉ねぎも相まって、おかわり必至です。バテ気味なときも、ご飯がたっぷり食べたいときにもぴったりですよ〜！

教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家

食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）