神田うのが４日までにインスタグラムを更新。プライベートでも交流が続く「千の風になって」の大ヒットで知られる秋川雅史のコンサートに出かけたことを明かした。

板東英二司会の「マジカル頭脳パワー」などで活躍した元日本テレビの元祖アイドルアナウンサー、永井美奈子アナ（６０）との３ショットも公開。１９９６年９月に日テレを退社しているが、その時から時が止まったかのような美貌にも驚きが広がる。

永井は派手な柄のワンピース風トップスにゴールドの大ぶりなネックレス、巻き髪でゴージャスなバブル感満載。うのは２日付のインスタグラムで「最後『千の風』では色々な感情が湧き出てきてご一緒した美奈子ちゃんと心通わせるお時間にもなりました」と記した。

永井は９月２７日付で同じ写真を自身のインスタに投稿。今年２月に母親が他界したことに触れ、秋川の「千の−」を生で聴いて「号泣してしまいました」と告白。そして、事情を知るうのも涙を目にいっぱいため、「もう、ママはいないから、うのが いい子いい子してあげる」と永井の頭を優しく撫でてくれたことを明かしている。