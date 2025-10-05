¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÈÓÅçÀ¿¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡ÁêËÀ¤Ï2Ï¢Î¨14¡ó¤â¡Ö¹Ô¤Â¡Á¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¡£ÂÎ´¶¤Ï40¡ó¤°¤é¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂè£µ£´²óÈôÎ¶¾Þ¶¥Áö¡×¤Ï£´Æü¡¢Í½Áª£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Þ¤Ç£±£µ°Ì¥¿¥¤¤ÎÈÓÅçÀ¿¡Ê£´£·¡áºë¶Ì¡Ë¤¬£´ÆüÌÜ£´¡¢£±Ãå¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¡££±£±°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸ÍÅÄ¤Î¤ªËß¥ì¡¼¥¹°ÊÍè¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ½ªÎ»»þ¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Ï¾¡Éé¶î¤±¤À¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡ÖÆâÏÈ¤Ç£²ËÜ¡Ê£²¡¢£±Ãå¡Ë¼è¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤¦ÍßÄ¥¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ÆüÌÜ¤Ï£¶¹æÄú¤Î£±£Ò¤Ç£´Ãå¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢£´¹æÄú¤Î£¶£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤ò¥«¥É¤Ë°ú¤¯¤Èº£Àá£´²óÌÜ¤Î¥¼¥íÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Þ¤¯¤ê°ì·â¡ª¡¡
¡¡£¸£°¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£±£´¡ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¹Ô¤Â¡Á¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¤È°ì½ï¡£ÂÎ´¶¤Ï£´£°¡ó¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ö½øÈ×¤Ïµ¯¤³¤·¤Î°¤µ¤È¾è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÍºê¡ÊÄ¾Ìð¡Ë¤È¾®»³¡ÊÊÙ¡Ë¤¬¥Ú¥é¤ò¸«¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ£³ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤³¤âÄ¾¤Ã¤Æ´°Ä´¤Ç¤·¤¿¡££´ÆüÌÜ¤Ï¼¾µ¤¤Î¤»¤¤¤«¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºë¶Ì¤Î¸åÇÚ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤È£²Æü¡¢£¶Åù¤ò£´ËÜÊÂ¤Ù¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¤ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌµÍß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢½àÍ¥¤Ï£´¹æÄú¡£¾å°Ìµé¤ÎÄ¾Àþ¥×¥é¥¹ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤È¡¢Âç·êÄó¶¡¤â¤¢¤ë¡£