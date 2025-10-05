いきものがかり、新曲「生きて、燦々」ティザー映像公開。初披露ライブ映像も公開決定
いきものがかりの新曲「生きて、燦々」が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズの放送スタートに伴い10月5日(日)にオンエア解禁された。また楽曲ティザー映像も公開となった。
ティザー映像では、楽曲初披露となったアリーナツアー＜いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞のハイライトシーンとともに「生きて、燦々」を視聴することができる。会場と楽曲の熱気をあわせて楽しんでほしい。
さらに、10月12日(日)の楽曲先行配信にあわせ同アリーナツアーから「生きて、燦々」のライブパフォーマンス映像が公開される。詳細は後日発表。
■「生きて、燦々」
2025年12月10日発売
2025年10月12日先行配信
Pre-add／pre-saveリンク：
https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2025092315434662KG3AhPUzzJ&openExternalBrowser=1
10/12(日)先行配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48
予約リンク（お名前クレジット掲載キャンペーン）：https://erj.lnk.to/3Bfju9
予約リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7
・完全生産限定盤 CD+BD+付属品
品番：ESCL-6155〜6157
価格：￥ 4,400(税込)
仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入
・初回仕様限定盤 CDのみ
品番：ESCL-6158
価格：￥ 1,650(税込)
仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ)
▼収録内容
【CD】 曲順未定
生きて、燦々
生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-
生きて、燦々 -instrumental-
【Blu-ray】
生きて、燦々 MUSIC VIDE
生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes
関連リンク
◆いきものがかり オフィシャルサイト
◆いきものがかり オフィシャルX
◆いきものがかり オフィシャルYouTubeチャンネル