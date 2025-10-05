◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 ブルワーズ―カブス（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日午前３時８分開始予定）、地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「４番・右翼」で名を連ねた。パドレスとのワイルドカードシリーズ３戦はいずれも「５番・右翼」だったが、打順が一つ上がった。

レギュラーシーズンでは３番が定位置で、終盤から５番に入っていたが、４番でのスタメン出場は今季初めて。昨年９月２８日（同２９日）の本拠地・レッズ戦で「４番・指名打者」でスタメン出場して以来１年ぶりの４番となった。ワイルドカードシリーズ３試合で３番に入ったハップが３戦１１打数１安打と不調なこともあって５番に下がり、４、５番だったタッカー、誠也の打順が１つずつ繰り上がった。

後半戦はなかなか調子が上がらず、８月途中から３８試合連続本塁打なしと苦しんでいたが、９月２５日（同２６日）の本拠地・メッツ戦で２本塁打を放つと、４試合連続本塁打を放ってレギュラーシーズンを締めくくった。

勢いに乗って出場した自身初のポストシーズンでも、ワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦で、５試合連続本塁打となるアーチを描いた。第２、３戦も本塁打こそ出なかったが安打を放って、９月２１日（同２２日）の敵地・レッズ戦から１０試合連続安打をマークしている。

ワイルドカードシリーズはパドレスを２勝１敗で破って突破したカブス。５試合制で３戦先勝の地区シリーズはブルワーズとの仲地区対決となる。今永昇太投手（３２）は第２戦以降での登板が見込まれている。