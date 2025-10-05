Ê¡Åç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤Î¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¡¡Ê¡Åç¸©¡¦ÁÐÍÕÄ®
5Æü¸áÁ°0»þ21Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡Åç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÊ¡Åç¸©²¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½50km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÁÐÍÕÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ4
¢¢Ê¡Åç¸©
ÁÐÍÕÄ®
¢£¿ÌÅÙ3
¢¢Ê¡Åç¸©
¤¤¤ï¤»Ô¡¡ÁêÇÏ»Ô¡¡ÆîÁêÇÏ»Ô
Ê¡Åç¹ÌîÄ®¡¡ÆêÍÕÄ®¡¡ÉÙ²¬Ä®
ÀîÆâÂ¼¡¡Âç·§Ä®¡¡Ï²¹¾Ä®
¿·ÃÏÄ®¡¡ÈÓ´ÜÂ¼¡¡·´»³»Ô
Çò²Ï»Ô¡¡ÅÄÂ¼»Ô¡¡¹ñ¸«Ä®
Å·±ÉÂ¼¡¡ÀôºêÂ¼¡¡ÃæÅçÂ¼
¶ÌÀîÂ¼¡¡¸ÅÅÂÄ®
ÅÐÊÆ»Ô¡¡Âçºê»Ô¡¡Ì¾¼è»Ô
³ÑÅÄ»Ô¡¡´ä¾Â»Ô¡¡Âç²Ï¸¶Ä®
µÜ¾ëÀîºêÄ®¡¡´Ý¿¹Ä®¡¡ÏËÍýÄ®
»³¸µÄ®¡¡ÀÐ´¬»Ô¡¡¾¾ÅçÄ®
¢¢°ñ¾ë¸©
ÆüÎ©»Ô¡¡¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¡¡ËÌ°ñ¾ë»Ô
³Þ´Ö»Ô
¢¢ÆÊÌÚ¸©
ÂçÅÄ¸¶»Ô¡¡Æá¿ÜÄ®¡¡¹âº¬ÂôÄ®
¢¢ÀéÍÕ¸©
°õÀ¾»Ô
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢Ê¡Åç¸©
³ëÈøÂ¼¡¡Ê¡Åç»Ô¡¡¿Ü²ìÀî»Ô
ÆóËÜ¾¾»Ô¡¡Ê¡Åç°ËÃ£»Ô¡¡ËÜµÜ»Ô
·¬ÀÞÄ®¡¡ÀîËóÄ®¡¡Âç¶ÌÂ¼
¶ÀÀÐÄ®¡¡À¾¶¿Â¼¡¡Ìð¿áÄ®
ÃªÁÒÄ®¡¡Ìðº×Ä®¡¡ÀÐÀîÄ®
Ê¿ÅÄÂ¼¡¡ÀõÀîÄ®¡¡¾®ÌîÄ®
²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡¡´îÂ¿Êý»Ô¡¡À¾²ñÄÅÄ®
ÈØÄôÄ®¡¡ÃöÉÄÂåÄ®¡¡²ñÄÅºä²¼Ä®
ÅòÀîÂ¼¡¡²ñÄÅÈþÎ¤Ä®
¢¢µÜ¾ë¸©
µ¤Àç¾Â»Ô¡¡·ª¸¶»Ô¡¡¿§ËãÄ®
µÜ¾ë²ÃÈþÄ®¡¡Í°Ã«Ä®¡¡µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®
ÇòÀÐ»Ô¡¡Â¢²¦Ä®¡¡¼·¥ö½ÉÄ®
Â¼ÅÄÄ®¡¡¼ÆÅÄÄ®¡¡ÀçÂæÀÄÍÕ¶è
ÀçÂæµÜ¾ëÌî¶è¡¡ÀçÂæ¼ãÎÓ¶è¡¡ÀçÂæÂÀÇò¶è
ÀçÂæÀô¶è¡¡±öãÞ»Ô¡¡Åì¾¾Åç»Ô
ÉÙÃ«»Ô¡¡¼·¥öÉÍÄ®¡¡ÍøÉÜÄ®
ÂçÏÂÄ®¡¡Âç¶¿Ä®¡¡Âç¹ÕÂ¼
½÷ÀîÄ®
¢¢°ñ¾ë¸©
¿å¸Í»Ô¡¡¹âÇë»Ô¡¡¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô
¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¡¡Æá²Ñ»Ô¡¡¾®Èþ¶Ì»Ô
°ñ¾ëÄ®¡¡ÂçÀöÄ®¡¡¾ëÎ¤Ä®
Åì³¤Â¼¡¡Âç»ÒÄ®¡¡ÅÚ±º»Ô
°ñ¾ë¸Å²Ï»Ô¡¡ÀÐ²¬»Ô¡¡·ë¾ë»Ô
Î¶¥±ºê»Ô¡¡²¼ºÊ»Ô¡¡¾ïÁí»Ô
¼è¼ê»Ô¡¡µíµ×»Ô¡¡¤Ä¤¯¤Ð»Ô
°ñ¾ë¼¯Åè»Ô¡¡Ä¬Íè»Ô¡¡¼éÃ«»Ô
ÃÞÀ¾»Ô¡¡ºäÅì»Ô¡¡°ðÉß»Ô
¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¡¡ºùÀî»Ô¡¡¿ÀÀ´»Ô
¹ÔÊý»Ô¡¡ËÈÅÄ»Ô¡¡¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô
Èþ±ºÂ¼¡¡°¤¸«Ä®¡¡²ÏÆâÄ®
¸Þ²âÄ®¡¡¶Ä®¡¡Íøº¬Ä®
¢¢ÆÊÌÚ¸©
Æü¸÷»Ô¡¡ÌðÈÄ»Ô¡¡Æá¿Ü±ö¸¶»Ô
±§ÅÔµÜ»Ô¡¡ÂÍø»Ô¡¡ÆÊÌÚ»Ô
¼¯¾Â»Ô¡¡¾®»³»Ô¡¡¿¿²¬»Ô
ÆÊÌÚ¤µ¤¯¤é»Ô¡¡Æá¿Ü±¨»³»Ô¡¡²¼Ìî»Ô
±×»ÒÄ®¡¡ÌÐÌÚÄ®¡¡»Ô³Ä®
Ë§²ìÄ®¡¡¿ÑÀ¸Ä®¡¡ÆÊÌÚÆá²ÑÀîÄ®
¢¢ÀéÍÕ¸©
ÀéÍÕÃæ±û¶è¡¡ÀéÍÕ²Ö¸«Àî¶è¡¡ÀéÍÕ°ðÌÓ¶è
ÀéÍÕ¼ãÍÕ¶è¡¡ÀéÍÕÈþÉÍ¶è¡¡»ÔÀî»Ô
Á¥¶¶»Ô¡¡¾¾¸Í»Ô¡¡ÌîÅÄ»Ô
À®ÅÄ»Ô¡¡ÀéÍÕº´ÁÒ»Ô¡¡½¬»ÖÌî»Ô
Çð»Ô¡¡»Ô¸¶»Ô¡¡È¬ÀéÂå»Ô
³ù¥±Ã«»Ô¡¡±º°Â»Ô¡¡»Í³¹Æ»»Ô
È¬³¹»Ô¡¡Çò°æ»Ô¡¡ÉÙÎ¤»Ô
±ÉÄ®¡¡Åì¶â»Ô¡¡°°»Ô
¹á¼è»Ô¡¡»³Éð»Ô¡¡¿ÀºêÄ®
Â¿¸ÅÄ®¡¡²£¼Ç¸÷Ä®
¢¢ÀÄ¿¹¸©
È¬¸Í»Ô¡¡Ï»¸ÍÄ®¡¡¤ª¤¤¤é¤»Ä®
ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡³¬¾åÄ®
¢¢´ä¼ê¸©
µÜ¸Å»Ô¡¡ÉáÂåÂ¼¡¡ÌîÅÄÂ¼
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¡³øÀÐ»Ô¡¡½»ÅÄÄ®
À¹²¬»Ô¡¡È¬È¨Ê¿»Ô¡¡ÂìÂô»Ô
»çÇÈÄ®¡¡Ìð¶ÒÄ®¡¡²Ö´¬»Ô
ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô¡¡°ì´Ø»Ô
±ü½£»Ô¡¡¶â¥±ºêÄ®¡¡Ê¿ÀôÄ®
¢¢½©ÅÄ¸©
ÂçÀç»Ô
¢¢»³·Á¸©
ºÇ¾åÄ®¡¡¾å»³»Ô¡¡Â¼»³»Ô
Å·Æ¸»Ô¡¡»³ÊÕÄ®¡¡Ãæ»³Ä®
²ÏËÌÄ®¡¡ÊÆÂô»Ô¡¡ÆîÍÛ»Ô
¹âÈ«Ä®¡¡»³·ÁÀîÀ¾Ä®¡¡ÇòÂëÄ®
¢¢·²ÇÏ¸©
¾ÂÅÄ»Ô¡¡¶ÍÀ¸»Ô¡¡ÂÀÅÄ»Ô
´ÛÎÓ»Ô¡¡½ÂÀî»Ô¡¡·²ÇÏÌÀÏÂÄ®
ÀéÂåÅÄÄ®¡¡ÂçÀôÄ®¡¡Í¸³ÚÄ®
¢¢ºë¶Ì¸©
·§Ã«»Ô¡¡²Ã¿Ü»Ô¡¡¹ãÁã»Ô
µ×´î»Ô¡¡µÈ¸«Ä®¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞËÌ¶è
¤µ¤¤¤¿¤ÞÂçµÜ¶è¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¸«¾Â¶è¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÃæ±û¶è
¤µ¤¤¤¿¤ÞÎÐ¶è¡¡Àî¸ý»Ô¡¡½ÕÆüÉô»Ô
ÉÙ»Î¸«»Ô¡¡¹¬¼ê»Ô¡¡ÀîÅçÄ®
µÜÂåÄ®
¢¢ÅìµþÅÔ
ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¡¡Åìµþ½ÂÃ«¶è¡¡ÅìµþËÌ¶è
Åìµþ¹ÓÀî¶è¡¡ÅìµþÈÄ¶¶¶è¡¡ÅìµþÂÎ©¶è
¢¢¿ÀÆàÀî¸©
²£ÉÍ¿ÀÆàÀî¶è¡¡²£ÉÍÃæ¶è¡¡²£ÉÍ¹ÁËÌ¶è
²£ÉÍ¸ÍÄÍ¶è¡¡²£ÉÍÎÐ¶è¡¡¾®ÅÄ¸¶»Ô
¢¢¿·³ã¸©
¸«Éí»Ô¡¡Æîµû¾Â»Ô
¢¢»³Íü¸©
Ç¦ÌîÂ¼
¢¢Ä¹Ìî¸©
Ä¹ÌîÆîËÒÂ¼
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢Ê¡Åç¸©
È¹Ä®¡¡»ÀîÂ¼¡¡»°½ÕÄ®
²¼¶¿Ä®¡¡Æî²ñÄÅÄ®¡¡ÌøÄÅÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
Æî»°Î¦Ä®¡¡Â¿²ì¾ë»Ô
¢¢°ñ¾ë¸©
È¬ÀéÂåÄ®
¢¢ÆÊÌÚ¸©
±öÃ«Ä®¡¡º´Ìî»Ô¡¡¾å»°ÀîÄ®
ÌîÌÚÄ®
¢¢ÀéÍÕ¸©
ÀéÍÕÎÐ¶è¡¡Î®»³»Ô¡¡²æÂ¹»Ò»Ô
¼ò¡¹°æÄ®¡¡Ä¸»Ò»Ô¡¡ÁÙº¼»Ô
Åì¾±Ä®¡¡¶å½½¶åÎ¤Ä®¡¡¼Ç»³Ä®
°ìµÜÄ®¡¡ËÓÂôÄ®¡¡Ä¹ÆîÄ®
´Û»³»Ô¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¡³ûÀî»Ô
·¯ÄÅ»Ô
¢¢ÀÄ¿¹¸©
½½ÏÂÅÄ»Ô¡¡»°Âô»Ô¡¡¼·¸ÍÄ®
ÅìËÌÄ®¡¡»°¸ÍÄ®¡¡¸Þ¸ÍÄ®
ÅÄ»ÒÄ®¡¡³°¥öÉÍÄ®¡¡ÅìÄÌÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
µ×»ü»Ô¡¡»³ÅÄÄ®¡¡´ä¼êÍÎÌîÄ®
Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¡ÂçÄÈÄ®¡¡Æó¸Í»Ô
¼¶ÀÐÄ®¡¡³ë´¬Ä®¡¡´ä¼êÄ®
·ÚÊÆÄ®¡¡°ì¸ÍÄ®¡¡À¾ÏÂ²ìÄ®
¢¢½©ÅÄ¸©
²£¼ê»Ô¡¡ÅòÂô»Ô¡¡ÀçËÌ»Ô
½©ÅÄÈþ¶¿Ä®¡¡±©¸åÄ®¡¡»°¼ïÄ®
°æÀîÄ®¡¡½©ÅÄ»Ô¡¡Í³ÍøËÜÁñ»Ô
¤Ë¤«¤Û»Ô
¢¢»³·Á¸©
¿·¾±»Ô¡¡½®·ÁÄ®¡¡¿¿¼¼ÀîÄ®
ÂçÂ¢Â¼¡¡ºúÀîÂ¼¡¡¸ÍÂôÂ¼
»³·Á»Ô¡¡´¨²Ï¹¾»Ô¡¡Åìº¬»Ô
Èø²ÖÂô»Ô¡¡À¾ÀîÄ®¡¡»³·ÁÄ«ÆüÄ®
Âç¹¾Ä®¡¡ÂçÀÐÅÄÄ®¡¡Ä¹°æ»Ô
»³·Á¾®¹ñÄ®¡¡ÈÓËÄ®¡¡Äá²¬»Ô
¼òÅÄ»Ô¡¡»°ÀîÄ®¡¡¾±ÆâÄ®
Í·º´Ä®
¢¢·²ÇÏ¸©
Á°¶¶»Ô¡¡¹âºê»Ô¡¡°ËÀªºê»Ô
°ÂÃæ»Ô¡¡¤ß¤É¤ê»Ô¡¡µÈ²¬Ä®
´Å³ÚÄ®¡¡¶ÌÂ¼Ä®¡¡ÈÄÁÒÄ®
¢¢ºë¶Ì¸©
¹ÔÅÄ»Ô¡¡ËÜ¾±»Ô¡¡Åì¾¾»³»Ô
±©À¸»Ô¡¡¿¼Ã«»Ô¡¡³êÀîÄ®
Íò»³Ä®¡¡¾®ÀîÄ®¡¡È·»³Ä®
¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¡ÅìÃáÉãÂ¼¡¡ºë¶ÌÈþÎ¤Ä®
ºë¶Ì¿ÀÀîÄ®¡¡¾åÎ¤Ä®¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÀ¾¶è
¤µ¤¤¤¿¤Þºù¶è¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ±ºÏÂ¶è¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÆî¶è
Àî±Û»Ô¡¡½êÂô»Ô¡¡¶¹»³»Ô
¾åÈø»Ô¡¡Áð²Ã»Ô¡¡±ÛÃ«»Ô
ÏÏ»Ô¡¡¸ÍÅÄ»Ô¡¡Æþ´Ö»Ô
Ä«²â»Ô¡¡»ÖÌÚ»Ô¡¡ÏÂ¸÷»Ô
¿·ºÂ»Ô¡¡²³Àî»Ô¡¡ËÌËÜ»Ô
È¬Ä¬»Ô¡¡»°¶¿»Ô¡¡Ï¡ÅÄ»Ô
ºä¸Í»Ô¡¡Äá¥öÅç»Ô¡¡Æü¹â»Ô
µÈÀî»Ô¡¡¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¡¡°ËÆàÄ®
ºë¶Ì»°Ë§Ä®¡¡ÌÓÏ¤»³Ä®¡¡±ÛÀ¸Ä®
¾¾ÉúÄ®¡¡ÃáÉã»Ô¡¡²£À¥Ä®
³§ÌîÄ®¡¡¾®¼¯ÌîÄ®
¢¢ÅìµþÅÔ
ÅìµþÃæ±û¶è¡¡Åìµþ¹Á¶è¡¡Åìµþ¿·½É¶è
ÅìµþÊ¸µþ¶è¡¡ÅìµþÂæÅì¶è¡¡ÅìµþËÏÅÄ¶è
Åìµþ¹¾Åì¶è¡¡ÅìµþÉÊÀî¶è¡¡ÅìµþÌÜ¹õ¶è
ÅìµþÂçÅÄ¶è¡¡ÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¡ÅìµþÃæÌî¶è
Åìµþ¿ùÊÂ¶è¡¡ÅìµþËÅç¶è¡¡ÅìµþÎýÇÏ¶è
Åìµþ³ë¾þ¶è¡¡Åìµþ¹¾¸ÍÀî¶è¡¡È¬²¦»Ò»Ô
ÉðÂ¢Ìî»Ô¡¡»°Âë»Ô¡¡ÅìµþÉÜÃæ»Ô
Ä´ÉÛ»Ô¡¡Ä®ÅÄ»Ô¡¡¾®Ê¿»Ô
ÆüÌî»Ô¡¡¹ñÊ¬»û»Ô¡¡ÅìÂçÏÂ»Ô
ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡¡À¾Åìµþ»Ô
¢¢¿ÀÆàÀî¸©
²£ÉÍÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¡¡²£ÉÍÀ¥Ã«¶è¡¡ÀîºêÀîºê¶è
Àîºê¹¬¶è¡¡ÀîºêÃæ¸¶¶è¡¡Àîºê¹âÄÅ¶è
ÀîºêÂ¿Ëà¶è¡¡ÀîºêµÜÁ°¶è¡¡Ê¿ÄÍ»Ô
Æ£Âô»Ô¡¡³ý¥öºê»Ô¡¡´¨ÀîÄ®
¿ÁÌî»Ô¡¡¸üÌÚ»Ô¡¡Ãæ°æÄ®
»³ËÌÄ®¡¡Åò²Ï¸¶Ä®
¢¢¿·³ã¸©
Ä¹²¬»Ô¡¡»°¾ò»Ô¡¡²ÃÌÐ»Ô
½Ð±ÀºêÄ®¡¡´¢±©Â¼¡¡¾å±Û»Ô
¿·³ãËÌ¶è¡¡¿·³ã½©ÍÕ¶è¡¡¿·³ãÀ¾¶è
¿·È¯ÅÄ»Ô¡¡Â¼¾å»Ô¡¡±í»Ô
¸ÞÀô»Ô¡¡°¤²ìÌî»Ô¡¡ÌïÉ§Â¼
°¤²ìÄ®¡¡´ØÀîÂ¼
¢¢»³Íü¸©
ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡¡»³Ãæ¸ÐÂ¼¡¡ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®
¹ÃÉÜ»Ô¡¡Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¡¡»³ÍüËÌÅÎ»Ô
¹ÃÈå»Ô¡¡Å«¿á»Ô¡¡¹Ã½£»Ô
Ãæ±û»Ô¡¡»ÔÀî»°¶¿Ä®¡¡ÉÙ»ÎÀîÄ®
¾¼ÏÂÄ®
¢¢Ä¹Ìî¸©
¿ÛË¬»Ô¡¡³ýÌî»Ô¡¡º´µ×»Ô
·Ú°æÂôÄ®¡¡¸æÂåÅÄÄ®
¢¢ÀÅ²¬¸©
°ËÆ¦»Ô¡¡°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¡¡Åì°ËÆ¦Ä®
¾¾ºêÄ®¡¡À¾°ËÆ¦Ä®¡¡¾ÂÄÅ»Ô
ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¡ÉÙ»Î»Ô¡¡¸æÅÂ¾ì»Ô
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¾²ÃÈË¼,
¥À¥¤¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
Ï·¸å,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
Ë¬Ìä²ð¸î