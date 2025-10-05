ÇðÌÚÍ³µª¡¢¡È¸åÇÚ¡É²£»³Í³°Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê109¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¡¢²£»³Í³°Í¡Ê32ºÐ¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÇðÌÚ¤È²£»³¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤ÏAKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê109¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²£»³¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡ÖËè½µ°®¼ê²ñ¤¬AKB¤¢¤Ã¤Æ¡¢»äÉþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Î¡£¤È¤Ë¤«¤¯Éþ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ä¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç°ì½ï¤Ë¡ØÉþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£½ÂÃ«¤Î109¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
²£»³¤Ï¡Ö109¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÊÂç¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£10Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¡¢´äÈ×Íá¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤¯¡¢¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¡¢·ë²Ì¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÇðÌÚ¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡ª¤·¤«¤â¿¼Ìë¡×¤Èð÷¤¡¢ÇðÌÚ¤ÎÂ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤ÆÂç¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÇðÌÚ¤È²£»³¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤ÏAKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
²£»³¤Ï¡Ö109¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÊÂç¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£10Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¡¢´äÈ×Íá¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤¯¡¢¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¡¢·ë²Ì¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÇðÌÚ¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡ª¤·¤«¤â¿¼Ìë¡×¤Èð÷¤¡¢ÇðÌÚ¤ÎÂ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤ÆÂç¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£