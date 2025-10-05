¡È¥²¡¼¥»¥óÃæÆÇ¡ÉÇðÌÚÍ³µª¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡£¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¾Î¡È¥²¡¼¥»¥óÃæÆÇ¡É¤Ç¡¢¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÇðÌÚ¤È²£»³Í³°Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤ÏAKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢Çã¤¤Êª¤ä´äÈ×Íá¡¢¤´ÈÓ¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÇðÌÚ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë²£»³¤Ï¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¡¢¥²¡¼¥à¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¤¤¤Þ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç³Í¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤«¤¬¤â¤¦¡ÄÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¡£¥ä¥Ð¥¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¹Ô¤²á¤®¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤«¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤«ÃæÆÇ¤Î¡¢¥²¡¼¥»¥óÈÇ¤°¤é¤¤¡¢¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡£¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤Æ¡×¤È¡¢¡È¥²¡¼¥»¥óÃæÆÇ¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢´ðËÜ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¤â¤Î¡£¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Í¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²£»³¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦³Í¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦·ë¹½¹¥¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢´ðËÜ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¤â¤Î¡£¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Í¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²£»³¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦³Í¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦·ë¹½¹¥¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡£