ÎëÌÚºÌ±ð½êÂ°¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤¬ºÇ²¼°Ì¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¸¥¾å¡Ä¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè6Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð½êÂ°¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«ËëÁ°¤Ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢1²óÀï¤Ç¥Ú¥¹¥«¡¼¥é¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¹ß1¥«·î¾¡Íø¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢2²óÀï¤Ç¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¤ËPKÀï¤ÎËö¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Á°Àá¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç¤Ï2¡Ý1¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡14°Ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ïº£Àá¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÈÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï6»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢ÎëÌÚ¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉË¬¤ì¤º¡£¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÎCK¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÎäÀÅ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ì¥Ã¥Á¥§¡£38Ê¬¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢±¦Â¤ÇÄãÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÃ¯¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÏÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï°ú¤Â³¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£75Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯º¸¥µ¥¤¥É±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾¡¤ÁÅÀ1¤Ç¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥ô¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥í¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¡¼¥Í¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï3»î¹ç¤Ö¤êÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï19Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥§¥Î¥¢¤È¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¡¡0¡Ý1¡¡¥ì¥Ã¥Á¥§
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡38Ê¬¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡Ê¥ì¥Ã¥Á¥§¡Ë
