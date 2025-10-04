中村敬斗が今季2ゴール目を記録も…スタッド・ランスは下位チームに4失点敗戦
日本代表MF中村敬斗が今シーズンの2得点目を記録した。
リーグ・ドゥ（フランス2部）第9節が4日に行われ、スタッド・ランスとグルノーブルが対戦。スタッド・ランスの中村が先発出場、関根大輝がベンチスタートとなった一戦は、下位に沈むグルノーブルが2点のリードを奪い、試合を優位に進める。
すると、迎えた35分中村が追撃となる今シーズンの2ゴール目を記録。左サイドでフリーでボールを受けると、ペナルティエリア内まで侵入。カットインとキックフェイントを駆使して相手DFをか交わし、左足でゴールに流し込んだ。
逆転を目指したいスタッド・ランスだったが、72分と80分に連続失点を許し、万事休す。86分にアブドゥル・コネが1点を返すも2−4で試合終了。3試合ぶりの敗戦を喫することとなった。なお、関根に出場機会は訪れなかった。
この試合で得点をマークした中村は、復帰以降の公式戦で4試合2ゴール2アシストを記録。好調ぶりをアピールして10月の日本代表の活動に向かう。
スタッド・ランスは次戦、17日にロデーズ・アヴェロン・フットボールと対戦する。
【スコア】
スタッド・ランス 2−4 グルノーブル
【得点者】
0−1 6分 ヤダリー・ディアビ（グルノーブル）
0−2 28分 ガエタン・パキエス（グルノーブル）
1−2 35分 中村敬斗（スタッド・ランス）
1−3 72分 マテオ・クザンティプ（グルノーブル）
1−4 80分 エバンス・ファブリス・モーラン（グルノーブル）
2−4 86分 アブドゥル・コネ（スタッド・ランス）
