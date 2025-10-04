au Online ShopとUQ mobileオンラインショップの購入商品を全国のローソンや郵便局、はこぽす、PUDOなどの4万カ所以上で受取可能に
|auとUQ mobileの公式Webショップの購入商品がローソンなどで受取可能に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は2日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における公式Webストア「au Online Shop」と「UQ mobile オンラインショップ」において購入した商品を新たにローソンや郵便局、ロッカー受取サービス「はこぽす」（「PUDOステーション」を含む）など合計4万カ所以上で受け取れるサービスを2025年10月2日（木）10時に開始したとお知らせしています。
またサービス提供開始を記念し、au Online ShopおよびUQ mobile オンラインショップにおいて対象機種を機種変更で契約し、ローソン受け取りを選択された場合にローソンで利用できるマチカフェコーヒーSクーポンをプレゼントするキャンペーンを2025年10月31日（金）まで実施しています。特典は「【お持ち帰り限定】マチカフェコーヒーS ホット・アイス クーポン（5枚）」となっています。なお、受取サービスはローソンおよび郵便局は一部の店舗は利用できないとのことなのでご注意ください。
au Online ShopおよびUQ mobile オンラインショップではこれまでも購入した商品を自宅などで受け取ることができましたが、新たに全国のローソン店舗や郵便局窓口、はこぽす（PUDOステーションを含む）などの合計4万カ所以上で受け取れるサービスを開始しました。利用方法はまずau Online ShopやUQ mobile オンラインショップでの購入時において受取方法の選択画面で「自宅以外で受け取る」タブを選択し、ローソンまたはロッカー／郵便局での受け取りを選択して受け取り場所を選択します。
その後、受け取り場所に商品が届いたことがメールで通知されるので、都合の良いときに受け取りに行きます。キャンペーンの特典は2025年12月下旬以降にau Online ShopまたはUQ mobile オンラインショップで注文時に入力した連絡先のメールアドレス宛に配信され、キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合があるとのこと。その他、キャンペーンの条件や注意事項などの詳細はキャンペーンWebページ（ https://onlineshop.au.com/files/campaign/2025/lawson-pickup/ ）をご確認ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・au Online Shop 関連記事一覧 - S-MAX
・UQ mobile オンラインショップ 関連記事一覧 - S-MAX
・全国のローソン店舗など4万カ所以上での商品受取サービス開始 | ニュース一覧 | au Online Shop（エーユー オンライン ショップ）
・au Online Shop
・UQ mobileオンラインショップ