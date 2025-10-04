◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースは、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦を前にした４日（日本時間５日）、最大５試合を戦う地区シリーズの登録メンバーを発表し、第１戦で先発する大谷翔平投手（３１）、第３戦先発予定の山本由伸投手（２７）、救援に回っている佐々木朗希投手（２３）らは順当にワイルドカードシリーズに続いてメンバー入りした。

レッズに２連勝して突破したワイルドカードシリーズから新たにメンバー入りしたのは今季限りでの現役引退を発表している通算２２３勝左腕のクレイトン・カーショー投手（３７）、チーム最多７１試合に登板した左腕のアンソニー・バンダ投手（３２）の２人。代わって救援左腕のロブレスキ、同右腕のエンリケスが外れ、計４人を入れ替えた。右手を骨折してリハビリ途中でワイルドカードシリーズは出場がなかったスミスもメンバー入り。一方でレギュラーシーズンでは起用を続けて１３８試合に出場して打率１割９分９厘だった外野手のコンフォートはまたしても外れた。ドジャースの登録２６人は以下の通り。

【ドジャース地区シリーズ登録メンバー】

▽投手（１１人） スネル、山本、グラスノー、カーショー、バンダ、ドライヤー、佐々木、スコット、シーハン、トライネン、ベシア

▽捕手（３人） スミス、ラッシング、ロートベット

▽内野手（７人） ベッツ、エドマン、フリーマン、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成、マンシー、ロハス

▽外野手（４人） コール、ディーン、Ｔ・ヘルナンデス、パヘス

▽二刀流（１人） 大谷