◇南半球4カ国対抗戦ザ・ラグビーチャンピオンシップ 最終週 南アフリカ ― アルゼンチン（2025年10月4日 英国・トゥイッケナム）

世界ランキング1位の南アフリカが同6位のアルゼンチンに29―27（前半10―13）で逆転勝ちし、4勝2敗の勝ち点19、得失点差57として2年連続3度目の優勝を飾った。前身の3カ国対抗戦「トライネーションズ」時代から通算6度目の優勝で、大会2連覇は同国史上初めて。ニュージーランド（NZ）が同じ4勝2敗の勝ち点19も得失点差8で及ばず2位、オーストラリアが2勝4敗の勝ち点11で3位、アルゼンチンは2勝4敗の勝ち点10で4位に終わった。

南アは開始1分でCTBムーディがイエローカードを受け、数的不利の前半5分にアルゼンチンWTBデルグイに先制トライを許す（0―7）立ち上がり。しかし、スクラムでプレッシャーをかけ続けて主導権を奪い返し、3―13で迎えた同38分にSHライナーがトライを挙げて10―13の3点差で折り返した。

相手のイエロカードで数的有利となった後半4分、相手ゴール前ラインアウトモールを押し込み、HOマークスが左隅へ抑えて逆転（15―13）。同12分にはライナー、18分にはマークスが、それぞれこの試合2つめのトライをマークした（29―13）。アルゼンチンも同25分にデルグイが2つめのトライ、試合終了間際にもトライを挙げたものの、南アは2点差で逃げ切った。

今大会の南アはホームでの開幕戦でオーストラリアに22―38で敗れ、3戦目でもNZに17―24と苦杯を喫した。しかし、敵地での4戦目でNZ戦史上最多得点＆最多得点差記録となる43―10の快勝を収めると、5戦目でもアルゼンチンに67―30と対戦史上2番目の高得点で大勝していた。