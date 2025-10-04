京都を訪問されている天応皇后両陛下の初日を終えての感想が、宮内庁から4日公表されました。

以下、全文で紹介します。

6年ぶりに二人そろって京都府を訪れることができ、うれしく思います。

きょうは、午後に京都府立植物園を訪れ、施設と昨年の開園100周年を記念した事業についてお話を伺ったのち、記念事業の一つとして開設された「どんぐりの森」を訪れました。クマをかたどった「どんぐりポスト」が設置され、そこに子どもたちが入れたどんぐりは京都市動物園のクマに餌として提供されるとうかがいました。楽しくどんぐりに触れながら、生態系を学ぶことができる仕組みに感心しました。

続いて「観覧温室」を訪れました。100周年を記念にリニューアルされた「ラン・アナナス室」では、自然に近い状態での展示が心に残りました。また、「高山植物室」、「昼夜逆転室」では、多くの興味深い植物を楽しみながら観賞しました。

続いて訪れた「きのこ文庫」では、自由に閲覧できる絵本などが多数収納され、子どもたちに長年に渡って親しまれていることをうかがいました。

その後、植物園開園時に植栽されたヒマラヤスギを見て、植物園の100年の歴史を実感しました。それとともに、この視察を通し、植物の多様性や面白さを肌で感じることができました。

夕刻、西脇京都府知事から府勢の概要と、府が取り組んでいる諸施策についてお話をうかがい、誰もが未来に夢や希望を持てるあたたかい京都づくりの実現に向け、歴史の中で培われてきた伝統の上に革新を重ねる取り組みを推進されていることなどについて、理解を深めることができました。

きょうは時折雨の降る中、多くの府民の皆さんに温かく迎えていただいたことに、心から感謝致します。

あすの科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム第22回年次総会の開会式への出席を楽しみにしています。