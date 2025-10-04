【オールスター感謝祭】総合優勝は伊沢拓司 粗品、中間淳太との激闘制し、番組史上初の3連覇達成【成績上位者一覧】
TBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』（後6：30）が4日、生放送され、QuizKnockの伊沢拓司が5時間半の長き戦いを制し、総合優勝。番組史上初の3連覇を果たした。
【動画】「赤坂ミニマラソン」8位の激走直後、感想を述べる”ニューヒロイン”NMB48・坂下真心
2位の粗品（霜降り明星）、3位の中間淳太（WEST.）とわずか1問差という激闘を制した伊沢は「ありがとうございます。QuizKnockが来年10周年になるんで、うちのチームのみんなでお祝いしたいと思って、この100万が欲しかったんです。ありがとう！」と興奮気味に語った。
■『オールスター感謝祭’25秋』成績上位者一覧
1位：伊沢拓司（QuizKnock） 37問※賞金100万円
2位：粗品（霜降り明星） 36問※賞金50万円
3位：中間淳太（WEST.） 36問※賞金30万円
4位：佐々木隆史（エバース） 35問
5位：たくや（ザ・たっち） 35問
6位：ナダル（コロコロチキチキペッパーズ） 34問
7位：かずや（ザ・たっち） 34問
8位：福田麻貴（3時のヒロイン） 34問
9位：アンミカ 34問
10位：松丸亮吾 33問
※正解数が同じ場合、回答までにかかった時間が短い方が上位
【動画】「赤坂ミニマラソン」8位の激走直後、感想を述べる”ニューヒロイン”NMB48・坂下真心
2位の粗品（霜降り明星）、3位の中間淳太（WEST.）とわずか1問差という激闘を制した伊沢は「ありがとうございます。QuizKnockが来年10周年になるんで、うちのチームのみんなでお祝いしたいと思って、この100万が欲しかったんです。ありがとう！」と興奮気味に語った。
1位：伊沢拓司（QuizKnock） 37問※賞金100万円
2位：粗品（霜降り明星） 36問※賞金50万円
3位：中間淳太（WEST.） 36問※賞金30万円
4位：佐々木隆史（エバース） 35問
5位：たくや（ザ・たっち） 35問
6位：ナダル（コロコロチキチキペッパーズ） 34問
7位：かずや（ザ・たっち） 34問
8位：福田麻貴（3時のヒロイン） 34問
9位：アンミカ 34問
10位：松丸亮吾 33問
※正解数が同じ場合、回答までにかかった時間が短い方が上位