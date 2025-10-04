¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡Û±»À¸ÀµµÁ¡¡ÅöÃÏ£´Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê»²Àï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¾¡¼ê¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡¡³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Á°¸¡¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£¸¹æµ¡¤Ï¡¢Á°Áà¼Ô¡¦Àî¸¶ÀµÌÀ¤¬¿¤Ó´ó¤ê¤ÎÂ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Àá´Ö¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Î¨¤¬¤¤¤¤³ä¤Ë¤Ï¡¢ÈÉ¤Ç¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£´Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¾¡¼ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â£²£°£±£±Ç¯¤Ë£Çµ£µ£¶¼þÇ¯µÇ°£Ö¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¿åÌÌÁêÀ¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç£²Ãå¤â¡¢½»Ç·¹¾£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê£´Ãå¡Ë¤ÇÍ¥½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤ÈÄ´»Ò¤Ï¤Þ¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡Ö¡ÊÁ°Àá¤«¤é¡Ë£²£°Æü´ÖÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¥º¥à¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅª³Î¤ÊÁö¤ê¤È»Å¾å¤²¤Ç£ÖÀïÀþ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¡£