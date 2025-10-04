Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤òÎ±ÃÖÀè¤Ø°ÜÁ÷¡¡¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ´é±£¤¹
¡¡²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£´Æü¡¢»ÍÃ«·Ù»¡½ð¤«¤éÎ±ÃÖÀè¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´Æü¤Î¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸á¸å£·»þ£´£²Ê¬¤´¤í¡¢¹õ¤Î¥»¥À¥ó¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ê°ìÅÙ»ÍÃ«½ð¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢¸á¸å£¹»þ£´£³Ê¬¤´¤í¤ËÆ±¤¸¼Ö¤ÇÆ±½ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±£°»þ£²Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹õ¤Î¥»¥À¥ó¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£Î±ÃÖ½ê¤Ø¤Î°ÜÁ÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ï£²£°¿Í°Ê¾å¡£¾®±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë¥»¥À¥ó¤Ë¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£·×£³²ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°¤Ë¿¼¤¯ÆÍ¤ÃÉú¤·´é¤ò±£¤¹´°Á´ËÉÈ÷¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£