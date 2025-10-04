A¤§!groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°µÙ»ß¡¡½êÂ°»öÌ³½êÈ¯É½¡Ö¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡×
¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤¬£´Æü¡¢´ë¶È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ÏÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òµÞ¤¤çÊÑ¹¹¡££´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á£Á¤§¡ª¡×¡Ê£Á£Â£ÃÊüÁ÷¡Ë¤âÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£