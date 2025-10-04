ビジネスで毎日使うからまとめ買い→【コナカ】ワイシャツセットがAmazonプライム感謝祭「先行セール」15%OFFで登場
【コナカ】ワイシャツセットがAmazonプライム感謝祭「先行セール」15%OFFで登場
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
2025年のAmazon「プライム感謝祭」は10月7日から10日までの4日間で開催！本番に先立ち、→10/4(土)0時よりスタートした「先行セール」対象商品の中から、編集部が選んだ注目商品を紹介する。
※以下の商品情報は2025年10月4日10時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
Amazonセール特価：5359円(15%OFF)
お手頃価格の形態安定ワイシャツ。形態安定性に優れているので、家庭洗濯後の手間がかからず、着用時のシワも目立たないので、一日中パリッとした着心地が楽しめるワイシャツ。ビジネス、フォーマル、就活で安心して着用。
Amazonで購入する
■リーガル 本革 日本製 ストレートチップ ビジネスシューズ
Amazonセール特価：2万2880円(20%OFF)
デザインはフォーマルな装いからビジネスシーンまで幅広く使える、使い勝手の良いストレートチップ。アッパーは銀付きのスムースレザー、お手入れ次第で自分好みの表情に。上からも見ても横から見てもすっきり、シャープな印象。シンプルながらドレス感のある1足。
Amazonで購入する
■Poerkan ビジネスシューズ
Amazonセール特価：3823円(23%OFF)
走れるビジネスシューズ、素材を一から見直し作りこんだ圧倒的パフォーマンス。スニーカーのような履き心地に足あたりのよいアッパーは靴擦れしにくく仕上がった。持った瞬間に気づく軽さも魅力で軽やかに歩き出せる。
Amazonで購入する
■Amazon FireHD10タブレット
Amazonセール特価：1万4980円(38%OFF)
1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。薄くて、軽くて、丈夫、そして持ち運びにも便利。落下テストでの耐久性はApple iPad10.9(第10世代)の約4倍。
Amazonで購入する
■NewTripスーツケース
Amazonセール特価：9470円(47%OFF)
マチ幅を5センチ拡張するだけで容量が20％UPできる、大容量スーツケース。土産や、冬場の衣類などで荷物が増えることも考慮して、こちらのキャリーケースを選ぶと、ゆとりが持てるのでおすすめ。さらに視認性の高いメッシュポケット内蔵、メイン収納は合計4カ所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズに。
Amazonで購入する
▼編集部おすすめ
2025年のAmazon「プライム感謝祭」は10月7日から10日までの4日間で開催！本番に先立ち、→10/4(土)0時よりスタートした「先行セール」対象商品の中から、編集部が選んだ注目商品を紹介する。
→【最大60％OFF以上】日替わりで登場！Amazonのお得な「タイムセール」一挙見せ！
※ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。