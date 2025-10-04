ピアジェの新作「ポセション レインボー」が放つ色彩の魔法

1990年に誕生した「ポセション」コレクションは、ピアジェが日常に寄り添うジュエリーを提案した記念すべきシリーズ。回転するリングがもたらす遊び心と、繊細なDecor Palace装飾のゴールドワークで、多くの女性を魅了してきました。今回登場する新作「ポセション レインボー」は、虹のように美しいグラデーションを描く宝石が贅沢にあしらわれた特別なライン♡ 彩り豊かな輝きが、指先や胸元、手元に新しい表情を添えてくれます。

虹色に輝くピアジェの新作

「ポセション レインボー」シリーズは、ダイヤモンドやサファイア、ルビー、ツァボライトなど、宝石を丁寧にセッティングし、虹色のグラデーションを実現。

ミリ単位の精度が求められる高度な技術により、完璧な色彩の流れを生み出しています。ピアジェの歴史と伝統を反映しながらも、現代女性の心を彩る、遊び心あふれるジュエリーとなっています。

細部まで美しいDecor Palace装飾

メゾンの象徴ともいえるDecor Palace装飾は、ゴールドに独特の質感を施すピアジェならではの技法。

光を反射するたびに異なる表情を見せ、ジュエリーを唯一無二の存在に仕上げます。リングやネックレス、バングルなど、それぞれのアイテムに繊細なゴールドワークが施され、まさに身につけるアート♡

#G34P8100 「ポセション レインボー」リング

価格：1,258,400円（税込）

#G33PJ500 「ポセション レインボー」ネックレス

価格：2,618,000円（税込）

#G36P9B00 「ポセション レインボー」バングル

価格：3,630,000円（税込）

ポセションで日常に輝きを♡

ポセションの回転するリングは、ただのジュエリーを超えて、心を和ませるお守りのような存在。新作レインボーコレクションは、色彩の魔法と伝統の技が融合した逸品です。

日常にさりげなく彩りを添え、特別な瞬間には一層華やかに輝きを放つ――そんな万能な存在となるでしょう。ピアジェの新作で、あなたのスタイルに虹色の光をまとってみませんか♪