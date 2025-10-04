テレビ東京系列ほかにて10月4日より放送開始されるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3より、ロイド役の江口拓也、アーニャ役の種崎敦美、ヨル役の早見沙織、ボンド役の松田健一郎のインタビューコメントが公開された。

最初は利害が一致して集まったフォージャー家の“家族としての変化”について、江口は「明確な変化は感じていませんが、いざSeason 1のMISSION:1に戻ってみると、やっぱり距離感も表情も全然違いますよね」と、ロイドが心を許しているからこその雰囲気について語った。

また、「殺し屋（いばら姫）」と「フォージャー家の母」の演じ分けについて、早見は「それぞれの役割を、ヨルさん自身も無意識にパッと切り替えている部分があるので、その瞬間的な感覚に寄せられたらいいなと思っています」とコメント。

一方、アーニャの“子供らしい無邪気さ”と“超能力者としての一面”の演じ分けについて、種崎は「どちらの瞬間も素直な気持ちの元で行動しているだけだと思いますので、『演じ分けよう』と思って演じたことはないかもしれません」と語った。

そんなアーニャの相棒であり、喋ることのできないボンドを演じる上で意識していることについて、松田は「とにかく必死です。なかなか伝わらないもどかしさを意識して演じていますね」と明かしている。

今後放送される新たなエピソードに関して、自身が「観てみたい」と思うシーンについて、江口は「ロイドの過去を掘り下げるシーン」、早見は「ヨルさんとしては、“とある人物”との出会いがキーとなるので、そのシーンの完成映像がとても楽しみです」、種崎と松田は口を揃えて「全部！」と答えた。

【江口拓也（ロイド役）×種崎敦美（アーニャ役）×早見沙織（ヨル役）×松田健一郎（ボンド役）コメント】●役を演じながら感じた家族としての変化江口：明確な変化は感じていませんが、いざSeason 1のMISSION：1に戻ってみると、やっぱり距離感も表情も全然違いますよね。それはここまで歩んできた中で、グラデーションのように変化していったところなんだと思います。僕自身、高校を卒業して18歳で東京に来て、声優を目指すために入った専門学校の頃からの友人が一人いまして。彼との関係性は20年経っても変わらないけど、やっぱり20年の重みがある。フォージャー家の中にも、そういった心を許しているからこその雰囲気が漂っているんじゃないかなと思います。

●二面性の演じ分けについて江口：ロイドとしては、基本的に“良き父”をイメージしていて。その中で、モノローグと地の台詞が連続する場面では、視聴者に伝わりやすいように技術的な変化をつけることは意識しています。ただ、ロイドと〈黄昏〉の分かりやすい違いはないかなと思いますね。仕事モードとプライベートモードはあるけれど、家族でいるときにも彼にとっては仕事なので。それでも、ふとしたときに“ロイドじゃない本当の自分”みたいなものが垣間見える瞬間はあると思います。

早見：それぞれの役割を、ヨルさん自身も無意識にパッと切り替えている部分があるので、その瞬間的な感覚に寄せられたらいいなと思っています。アフレコしていても、自分の中で自然と空気が変わるときがあるので、その流れを大事にしています。

江口：特に、お母さんの変わり身がすごいですよね。今まで子どもを叱っていたのに、電話がかかってきたら（ワントーンあげて）「もしもしぃ～」って（笑）。いろいろな顔を使い分けるという意味では、母に勝るものはないと思います。

●料理が苦手なヨルを演じる早見の得意料理や好きな料理について早見：急に思い立って、無性にそのとき食べたいものを作り始めることがあります。一時期、変な時間にカツレツを何枚も揚げていました（笑）。

●“子どもらしい無邪気なアーニャ”と“超能力者として立ち回るアーニャ”の演じ分けについて種崎：大人たちはお仕事なので裏表を明確に使い分けていると思いますが、子どものアーニャはどちらの瞬間も素直な気持ちの元で行動しているだけだと思いますので、「演じ分けよう」と思って演じたことはないかもしれません。

●アーニャ自身に「わくわく！」する瞬間は？種崎：何か思いついたり、企んだことを実行しようとしている時のアーニャにわくわくしてしまいます。たまに超ファインプレーな時もありますが、残念な結果に終わることが多いです（笑）。でもその姿がとってもかわいいです。

●ボンドを演じる上で意識していること松田：とにかく必死です。なかなか伝わらないもどかしさを意識して演じていますね。アーニャは、心を読んでくれるので大丈夫なんですが。

自分も「未来が分かったらいいのに！」と思う瞬間は？あります。電車の遅れとかが予知できれば便利ですよね（笑）。

●Season 3の収録に、4人が集まったときの雰囲気について江口：もともとフォージャー家の4人は口数が多い方ではないので、基本的には静かにしています。もちろん話すときには話すけど、話さなくてもいい関係性を築けているというか。僕も含めてオーディションで選ばれた4人ですが、根本的に似ている部分がある。だから、「自然と導かれた4人なのかな」なんて思うこともありますね。

●事前に打ち合わせは？松田：打ち合わせは特にしないですね。テストである程度、合わせる感じです。ただ、アーニャの言っていることを真似するときや、ユニゾンで台詞を言うときには事前に確認していたかもしれません。

種崎：特にしてませんよね。アーニャの後にボンドの台詞が来ることが多いのですが、その時もアドリブの時も、私のアーニャの台詞を聞いた上で松田さんがボンドでバッチリ合わせてくださいます。

Season 3の収録で印象的だったエピソード、現場での裏話について松田：裏話ではないんですが、新キャラ、ゲストの声優さんがすごく豪華。とある声優さん同士の掛け合いのシーンは耳が幸せでした。

早見：Season 3ともなると、ファミリー感がすごいです。フォージャー家で集まるとリビングみたいな安心感がありますね。今回は、スタジオの椅子が足りないくらいキャストが多い回もあったので、そこは新しい要素として注目ポイントだと思います。

種崎：バスジャック編の収録の時は劇場版の時よりもキャストの人数が多く、初めてスタジオの椅子が足りなくなるほどでした。生徒とバスジャック犯でスタジオの中がぎゅうぎゅうだったのがとってもリアルでした。

●人数がたくさんいる現場ならではの感覚江口：もちろん人の数だけ表現の仕方が違うので、より厚みが増すと思います。別々に録って一緒にいるように見せるのがプロですけど、やっぱり一緒に録るに越したことはなくて。その場で相手の声を聞いて、「ああ、こういう雰囲気でくるんだ」と自分が用意してきたものとは違ったニュアンスが出てきたりもするので、人が多いほど「面白いな」「発見があるな」と思いますね。

もしもフォージャー家で家族旅行に行くとしたら？江口：どうしてもドラマにしなければいけないので、フォージャー家でどこかへ行くと必ず事件が起こるっていう（笑）。だからこそ、まったくドラマの生まれない平和なところに行ってほしいですね。

種崎：無人島……とか？ どうでしょう。ちちとははがいれば何一つ困らなそうです。

早見：私は広大なお庭のある宿泊施設がいいです。できれば自然豊かでご飯がおいしくて、温泉もあれば最高です。お庭を駆け回るボンドさんとアーニャさんを見て癒やされたいですね。

松田：癒やしと言ったら、やはり温泉。現地の美味しい料理に舌鼓を打ちつつ、静かな家族だけの時間を過ごしてほしいです。

江口：温泉地で平和に過ごすだけでもいいですよね。みんな、フォージャー家にはゆっくりしてほしいと思っているんです（笑）。

●「ここを見れば作品の魅力が伝わる」というポイント松田：いや、もう全部でしょう！ 各話に『SPY×FAMILY』の世界、フォージャー家やそれを取り巻く人々を知るための情報が散りばめられています。

江口：Season 3の第1話、MISSION:38は前半がアニメオリジナルで、ファミリーの人物紹介にもなっているので、ここから見始めた人でもパッと世界観に入っていけると思います。ただ、Season 3ではSeason 1・2に出てきたキャラクターたちのいろいろな面が見られるので、より楽しむためにもぜひMISSION:1から見ていただきたいですね。

早見：過去のシリーズでいうと、“この家族がなぜ始まったか”が描かれるMISSION:1はやはり欠かせないと思います。Season 2では、ヨルさん的には豪華客船編をぜひご覧いただきたいです。

種崎：MISSION:1～3とMISSION:13～15あたりを押さえておけば「『SPY×FAMILY』のフォージャー家とは」が分かるかなと思います。でもMISSION:1～3を見たら……気づけばあなたはもうMISSION:37まで見てしまっているとおもうます。

●MISSION：38の中で、何度も見返してほしいシーン江口：原作にはないオリジナルの部分は、マンガをずっと追っている方も新鮮に見られると思います。後半に描かれるフランキーと「夜帷（とばり）」（フィオナ）の掛け合いでは、それぞれの人柄が分かって、より好きになれるポイントがあると思いますね。

松田：全シーンに『SPY×FAMILY』らしさが詰まっていますが、フィオナとフランキーの珍しいコンビは特に注目です。2人の個性をコミカルに表現しつつ、その能力の高さが見事に描かれていると思います。

早見：「『SPY×FAMILY』が帰ってきた！」と感じていただけるMISSION：38になっていると思うので、家族のやりとりをお楽しみいただければうれしいです。私もフィオナとフランキーのエッジの効いたやりとりには、ぜひ注目していただきたいですね。

種崎：全部です！ いつでも何度でもどうぞ！

●今後放送される話数について、「見てみたい」と思うシーン江口：やはりロイドとしては、彼の過去を掘り下げるシーンです。今は任務でロイド・フォージャーという役を演じていますが、マンガでも本名は明かされていなくて。実は僕らも、読者の皆さんと同じで本名は知らないまま収録しているんですけどね。Season 3では、何者でもなかった彼がどうやってロイドになったのか。そこが描かれていくので、ぜひ見てほしいなと思います。

早見：今回はコミカルなお話もシリアスなお話も濃厚に描かれるので、その緩急を見たいというのがまず一つ。ヨルさんとしては、“とある人物”との出会いがキーとなるので、そのシーンの完成映像がとても楽しみです。

種崎：全部です！ それくらい全エピソードが濃いSeason 3です！ お見逃しなくです！

松田：僕はとにかく全部ですね。『SPY×FAMILY』にとって重要なエピソードが満載のシーズンなので。僕は出番がお休みだった回もあるので、とても楽しみにしています。

●TVerの普段からの使い方は？松田：僕は見逃したバラエティ番組を見たいときに使いますね。

早見：私は主に、見逃したドラマの視聴で活用しています。

種崎：クールが変わって新しいドラマの第1話を録画し損ねていた時や、ノーマークだったドラマを人に勧めてもらった時などに利用させていただくことが多いです。大変、大変、助かっています。

江口：実は僕、TVerに限らず配信をほとんど見ないんです。今は仕事をしているか、お酒を飲んでいるか、しかなくて（笑）。でも、映像作品を見るのはもちろん好きだし、映像を集中して見るのは自分だけの時間。そこでいろいろと感じてもらえるのがエンターテインメントであって、日常の潤いになると思っています。TVerで『SPY×FAMILY』も見られますし、みなさんには人生のお供にしてほしいですね。

（文＝リアルサウンド編集部）