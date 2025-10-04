【ワークマンのパンツ】がかなり優秀！「動きやすいと好評」「着脱ラクラク」だって！

毎日のちょっとした外出や、アクティブなシーンに頼れそうなのが【ワークマン】のパンツ。「レディースウィモーション」シリーズは、動きやすさや穿きやすさにこだわった作りで、快適な穿き心地に病みつきになりそう！ 忙しい大人世代にこそおすすめしたい、機能性もデザイン性も高そうな優秀パンツを紹介します。

細身ジーンズなのに動きやすそう！

【ワークマン】「レディースウィモーション360ストレッチデニムパンツ」\1,900（税込）

公式サイトでも「動きやすいと大好評」と謳われているこちらのデニムパンツは、ストレッチ生地のおかげで細身のジーンズにありがちな動きにくさを感じずに穿けそうなのがポイント。スキニージーンズは膝を曲げた状態だと苦しくなってくることもありますが、こちらのパンツなら「膝の曲げ伸ばしもラクラク！」（公式サイトより）とのこと。

すっきりコーデをストレスフリーに楽しめそう

スキニージーンズをすっきり着こなす憧れのスタイリングもストレスフリーかも。中途半端にゆったりとしたパンツよりも、下半身をすっきり見せる効果が期待できそうです。ジャストウエストで穿いて、少し高めのヒールを合わせれば、スタイルアップが狙えそう。上半身はゆとりを持たせて、メリハリコーデを楽しんで。

ワイドシルエット & ウエストゴムでラクラク！

【ワークマン】「レディースウィモーションイージーワイドパンツ」\2,500（税込）

ゆったりとしたワイドシルエットに加えて2WAYストレッチで、リラックスして穿けそうなワイドパンツ。さらにウエストがゴム仕様なので、公式サイトによると「着脱らくらく」とのこと。サッと着替えたいアウトドアシーンや家族での旅行、脱ぎ穿きに時間を掛けたくないフェスシーンなどで重宝しそうです。

今年らしいリラクシーコーデにもってこいのシルエット

程よくゆったりとしたTシャツを合わせたリラクシーなコーディネートは今年大注目。ワイドジーンズはラクなだけでなく、トレンド感も取り入れられるアイテムです。スポーティなキャップやスニーカーを合わせて、平成レトロなコーデを取り入れるのもあり。秋になって肌寒くなってきたら、トップスをスウェットやざっくりしたセーターなどに替えて長く楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N