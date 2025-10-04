スパルタ・ロッテルダムvsアヤックス スタメン発表
[10.4 オランダ・エールディビジ第8節](スパルタ・スタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[スパルタ・ロッテルダム]
先発
GK 1 J. Drommel
DF 2 S. Sambo
DF 3 M. Young
DF 4 ブルーノ マルティンス インディ
DF 5 テオ キンテロ
MF 6 J. Baas
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 J. Kitolano
MF 10 P. Clement
MF 11 A. Oufkir
FW 9 トビアス・ローリッセン
控え
GK 20 F. Bednarek
GK 30 P. Kuiper
DF 12 S. Bakari
DF 13 T. Velthuis
DF 14 パトリック・ファン・アーンホルト
DF 15 M. Kleijn
MF 16 A. Santos
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 21 L. Duijvestijn
MF 22 ジョナサン デ グズマン
FW 17 S. Ltaief
FW 19 N. Þórisson
監督
Maurice Steijn
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 Y. Baas
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 11 M. Godts
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 3 A. Gaaei
DF 30 A. Bouwman
DF 41 G. Alders
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
※23:30開始
<出場メンバー>
[スパルタ・ロッテルダム]
先発
GK 1 J. Drommel
DF 2 S. Sambo
DF 3 M. Young
DF 4 ブルーノ マルティンス インディ
DF 5 テオ キンテロ
MF 6 J. Baas
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 J. Kitolano
MF 10 P. Clement
MF 11 A. Oufkir
控え
GK 20 F. Bednarek
GK 30 P. Kuiper
DF 12 S. Bakari
DF 13 T. Velthuis
DF 14 パトリック・ファン・アーンホルト
DF 15 M. Kleijn
MF 16 A. Santos
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 21 L. Duijvestijn
MF 22 ジョナサン デ グズマン
FW 17 S. Ltaief
FW 19 N. Þórisson
監督
Maurice Steijn
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 Y. Baas
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 11 M. Godts
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 3 A. Gaaei
DF 30 A. Bouwman
DF 41 G. Alders
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります