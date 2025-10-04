[10.4 オランダ・エールディビジ第8節](スパルタ・スタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[スパルタ・ロッテルダム]

先発

GK 1 J. Drommel

DF 2 S. Sambo

DF 3 M. Young

DF 4 ブルーノ マルティンス インディ

DF 5 テオ キンテロ

MF 6 J. Baas

MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン

MF 8 J. Kitolano

MF 10 P. Clement

MF 11 A. Oufkir

FW 9 トビアス・ローリッセン

控え

GK 20 F. Bednarek

GK 30 P. Kuiper

DF 12 S. Bakari

DF 13 T. Velthuis

DF 14 パトリック・ファン・アーンホルト

DF 15 M. Kleijn

MF 16 A. Santos

MF 18 イェンス・トールンストラ

MF 21 L. Duijvestijn

MF 22 ジョナサン デ グズマン

FW 17 S. Ltaief

FW 19 N. Þórisson

監督

Maurice Steijn

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 15 Y. Baas

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 7 ラウール・モロ

FW 11 M. Godts

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 J. Heerkens

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 3 A. Gaaei

DF 30 A. Bouwman

DF 41 G. Alders

MF 10 オスカル・グロフ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 D. Konadu

FW 23 ステーフェン ベルハイス

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります