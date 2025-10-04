在学当時は「知らなかった」流経大後輩のJ1初先発に浦和MF安居海渡「頼りになるCBだなと」
[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]
J1リーグ初先発で堂々のプレーを見せて勝利に貢献した浦和レッズのルーキーDF根本健太に、流通経済大の先輩であるMF安居海渡は「やりやすさを感じた。頼りになるセンターバックだなと思う」と目を細めた。
ダニーロ・ボザの出場停止で根本に先発のチャンスが巡ってきたため、準備する時間は十分にあったが、なにぶん相手はリーグ3連覇を狙う現在2位の神戸。安居はマチェイ・スコルジャ監督やコーチ陣から「サポートしてあげて」と言われていたというが、「声をかけたのは『いつも通り自分の力を出せばいいよ』いうことだけで、それも必要ないくらい自信を持ってやっていた」という。
200人を超えるサッカー部員を抱える大学時代は「自分が4年の時の1年生なので1年間かぶっているけど、一緒に(プレーを)していないので、ぶっちゃけ知らなかった」(安居)とのことだが、裏を返せばこの数年間の根本の成長が著しいということだろう。
また安居自身はポストを直撃した前半21分の場面を含めて計3本のミドルシュートを打つなど、序盤から比較的高い位置を取れていた印象。これに関しても「彼(根本)は繋ぐのが得意であり、それが彼の武器。そういうボールを出せるのであまり近寄らなくてもスペースに立っていれば入れてくる。そういうところを意識していたから割と高い位置にいられたのかな」と振り返る。
これで浦和は公式戦7試合ぶりの勝利。「やっと勝てたという感じだし、神戸に勝ったのは自信につながるので、(残り試合は)もっと自分たちの良さを出せるようにやっていきたい。数字の結果が出ればより分かりやすいのかなと思うので、そういうところもやっていきたい」と、自身のゴールにも強い意欲を見せていた。
(取材・文 矢内由美子)
J1リーグ初先発で堂々のプレーを見せて勝利に貢献した浦和レッズのルーキーDF根本健太に、流通経済大の先輩であるMF安居海渡は「やりやすさを感じた。頼りになるセンターバックだなと思う」と目を細めた。
ダニーロ・ボザの出場停止で根本に先発のチャンスが巡ってきたため、準備する時間は十分にあったが、なにぶん相手はリーグ3連覇を狙う現在2位の神戸。安居はマチェイ・スコルジャ監督やコーチ陣から「サポートしてあげて」と言われていたというが、「声をかけたのは『いつも通り自分の力を出せばいいよ』いうことだけで、それも必要ないくらい自信を持ってやっていた」という。
また安居自身はポストを直撃した前半21分の場面を含めて計3本のミドルシュートを打つなど、序盤から比較的高い位置を取れていた印象。これに関しても「彼(根本)は繋ぐのが得意であり、それが彼の武器。そういうボールを出せるのであまり近寄らなくてもスペースに立っていれば入れてくる。そういうところを意識していたから割と高い位置にいられたのかな」と振り返る。
これで浦和は公式戦7試合ぶりの勝利。「やっと勝てたという感じだし、神戸に勝ったのは自信につながるので、(残り試合は)もっと自分たちの良さを出せるようにやっていきたい。数字の結果が出ればより分かりやすいのかなと思うので、そういうところもやっていきたい」と、自身のゴールにも強い意欲を見せていた。
(取材・文 矢内由美子)